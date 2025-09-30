AIG lamenta que el concejal de Deportes de Cádiz "vaya siempre a rebufo en el mantenimiento de las instalaciones deportivas"

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana lamenta la falta de mantenimiento en las instalaciones municipales deportivas de la ciudad, lo que supone un perjuicio para las personas usuarias. Ejemplo de ello es lo que sucedió en la tarde noche de este lunes con una de las torres de iluminación del campo de fútbol Manuel Irigoyen que salió ardiendo mientras unos jóvenes disputaban un partido de entrenamiento en una de sus pistas.

Desde la coalición de izquierdas recuerdan que la iluminación de las cuatro torretas de los campos de fútbol de Manuel Irigoyen y de Pedro Fernández fueron sustituidas en el año 2020, con el equipo de Gobierno de José María González y “tras veinte años de Gobierno de Teófila Martínez en los que apenas se invirtió en el mantenimiento de las instalaciones deportivas de la capital gaditana”. Algo que, “desgraciadamente” -apunta el concejal Carlos Paradas- “está volviendo a suceder”, pues “en los últimos dos años el mantenimiento de los equipamientos municipales brilla por su ausencia”. Y eso es justo lo que ha pasado con los focos de las torretas del Manuel Irigoyen, “como venían denunciando varios clubes que hacen uso de estas instalaciones”.

Paradas lamenta que el Ayuntamiento de Cádiz se haya convertido en “un organizador de eventos” y esté “dejando a un lado asuntos importantes”, como el mantenimiento de los equipamientos municipales, siendo las instalaciones deportivas una de ellas.

Asimismo, critica la “mala gestión” del concejal delegado de Deportes, Carlos Lucero, “que siempre va a rebufo en todo lo concerniente a las dependencias municipales deportivas, preocupándose de las filtraciones en las cubiertas cuando hay que paralizar la actividad por las goteras o, en este caso, anunciando la sustitución de la iluminación de los campos situados en el centro deportivo Puntales-La Paz justo cuando sale ardiendo uno de los focos”. “Si el edil se preocupara y se ocupara más de hacer su trabajo, nos ahorraríamos problemas y sustos como el que vivieron en la tarde noche de ayer lunes los usuarios del Manuel Irigoyen”, concluye Carlos Paradas.