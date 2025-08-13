AIG insiste en el "auténtico desastre" de la gestión del transporte urbano por parte del Ayuntamiento de Cádiz

"Que tras la mayor huelga del transporte público en la historia de la ciudad, más de siete autobuses fuera de servicio en una semana, desmayos y un aire acondicionado que no funciona en olas de calor y que sufren usuarios y trabajadores, que después de todo esto el concejal de Movilidad tache de simples molestias demuestra lo alejado que está de la realidad y lo poquito que ha cogido un autobús público el alcalde y su concejal". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, con respecto a la situación que vienen sufriendo los autobuses urbanos de Cádiz, que en los últimos días están teniendo continuas averías y problemas.

Dice De la Cruz que la reacción que esperaba del equipo de gobierno tras las denuncias e imágenes tantos autobuses averiados en la ciudad era "unas disculpas y trabajo". "Y no han hecho ninguna de las dos cosas", lamenta. Y es que el portavoz de AIG insiste en su valoración de que la política de Movilidad del Ayuntamiento está siendo "un auténtico desastre, ya que mientras abre el tráfico y despeatonaliza caminos escolares seguros y devuelve un millón de euros de fondos europeos para arreglar las paradas, lleva dos años y medio cruzado de brazos ante el deterioro del transporte público".

"Durante la huelga de veinte días no estuvieron. Los trabajadores tuvieron que subir al Ayuntamiento para arrancar una reunión; ahora han subido el precio del autobús, han frenado el pliego y han paralizado la renovación de la flota, provocando que cada vez el servicio sea más malo, los autobuses más viejos y, encima, el billete más caro", resume, destacando que "pese a todo" el servicio sale adelante "gracias precisamente a unos trabajadores que siguen trabajando con ejemplaridad pese a las condiciones que sufren".

También se ha referido De la Cruz a la compra de seis autobuses híbridos que puso en marcha el gobierno anterior, y que sin entrar a valorar la operación jurídica que el Ayuntamiento rechaza ahora y que deja esa operación en el limbo, asegura que son "los que están salvando una situación que es insostenible".

“El problema no es que durante 20 años el PP no hiciera nada para sacar un pliego, sino que cuando se han dado pasos y se ha sacado adelante una estructura de costes y una renovación de la flota, Bruno García lo ha paralizado, porque para ellos lo público no es importante”, concluye David de la Cruz, que como ha hecho en otras ocasiones insiste en que actualmente la ciudad "no solo tiene que pagar más dinero que hace dos años por usar el autobús, sino que además el servicio se ha deteriorado ante dos años y pico de absoluta inacción".