AIG advierte que el acuerdo entre el Gobierno y la Junta sobre el hospital de Cádiz "no garantiza su construcción"

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha advertido de que el acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para fijar los términos del convenio que permitirá la construcción del futuro hospital de Cádiz “no garantiza en absoluto que el centro hospitalario vaya a construirse”, y ha denunciado que tanto PP como PSOE llevan más de dos décadas “mareando la perdiz con este proyecto y utilizándolo únicamente como arma electoral”.

De la Cruz ha subrayado que, mientras no exista una partida presupuestaria concreta, el anuncio seguirá siendo “simple propaganda”. “Hasta que no haya dinero consignado en los presupuestos para levantar el hospital, lo que tenemos es otro anuncio electoral más”, ha aseverado.

“Qué casualidad que el futuro hospital siempre vuelva a la actualidad cuando hay elecciones”, ha apuntado el portavoz de AIG. En este sentido, ha recordado que, durante las últimas elecciones municipales, la Junta de Andalucía y el entonces candidato a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, anunciaron la elaboración del plan funcional del hospital. “Tiempo después se destapó que era una falacia, pues ese documento ni siquiera existía”, ha denunciado.

Asimismo, De la Cruz ha señalado que si al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al PP realmente les interesara que el hospital fuese una realidad, “ya estaría en construcción, como ocurre con el nuevo hospital de Málaga, ciudad natal de Moreno Bonilla”.

Desde Adelante Izquierda Gaditana también han criticado que "la Junta suele eternizar los proyectos cuando se trata de Cádiz”. Como ejemplo, De la Cruz ha citado infraestructuras pendientes en la ciudad como la Ciudad de la Justicia, el Teatro Romano o el nuevo centro de salud del Mentidero, iniciativas que —según ha señalado— llevan años acumulando retrasos o promesas incumplidas.

Para el portavoz municipal de la coalición de izquierdas, tampoco es casualidad que el convenio sobre el nuevo hospital se vaya a firmar ahora, “a pocos meses de las próximas elecciones andaluzas”. “Qué casualidad que se desbloquee justo ahora, con las andaluzas a las puertas. Pero no es casualidad: tanto al PP como al PSOE les interesa este acuerdo de cara a la campaña electoral, y no porque realmente quieran levantar el hospital”, ha asegurado.

De la Cruz ha cuestionado la credibilidad de ambos partidos tras años de promesas incumplidas. “¿Quién se lo cree después de tantos años desentendiéndose de este proyecto?, ¿quién se lo cree después de la ridícula pancarta de ‘Juanma lo haría’?”, ha señalado.

Por último, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana ha advertido de que la ciudadanía de Cádiz “no merece más anuncios vacíos ni más promesas en campaña”, y ha acusado a PP y PSOE de intentar “volver a engañar a los gaditanos y gaditanas con el objeto de sacar rédito electoral en las elecciones andaluzas”.