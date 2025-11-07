Aguas de Cádiz también externalizó los procesos de selección de personal en 2022

La empresa municipal de vivienda de Cádiz, Procasa, va a recurrir a una empresa externa a la hora de desarrollar los procesos de selección de personal que tengan lugar en los próximos cuatro años. Una decisión adoptada el jueves en el consejo de administración de la sociedad que fue duramente criticada por Adelante Izquierda Gaditana. Y una práctica que según ha mostrado este viernes el alcalde, Bruno García, tiene un precedente "exactamente igual" en otra empresa municipal, Aguas de Cádiz, que hizo la misma operación en el año 2022 (cuando gobernaba, precisamente, Adelante).

En aquella ocasión, el contrato que sacó a concurso el gobierno de José María González Kichi fue de 130.000 euros (algo inferior al que publicará Procasa, que gastará como máximo 171.820 euros). "No entendemos la posición de AIG, que piensa que cuando hacen una cosa ellos está bien y cuando la hacemos nosotros, la misma cosa, está mal", ha trasladado el alcalde, que ha explicado que esta externalización (la de Aguas de Cádiz entonces y la de Procasa ahora) se hace porque ambas empresas "no tienen personal para estos procesos de selección".

En el caso de la empresa de vivienda, ha precisado Bruno García que de manera prácticamente inminente se esperan hasta 16 jubilaciones de una plantilla censada actualmente en 42 trabajadores.

"Si lo de Aguas de Cádiz es conforme a ley, es exactamente lo mismo que Procasa. ¿Por qué con ellos está bien y cuando se hace lo mismo está mal?", ha seguido preguntándose Bruno García, que ha pedido al portavoz de AIG, David de la Cruz, "que grabe un vídeo diciendo cómo fue el proceso de Aguas de Cádiz". Ha lamentado así el alcalde "ese juego de soltar cosas como si no hubiera un pasado", quejándose de que AIG hable ahora de "privatizar" la empresa por una externalización a la que ellos recurrieron también hace tres años en otra empresa municipal.

"¿Estaba mal entonces, o está bien ahora? Esa es la cuestión", ha concluido Bruno García.