Afrontar tu muerte, afrontar tu vida

Cádiz/Para Félix González lo más complicado de su labor diaria “no es tener tan cerca a la muerte, sino trabajar con el sufrimiento del otro”. “Un sufrimiento y un nivel de afrontamiento que va a tener mucho que ver con cómo hayas vivido tu vida, qué sentido y qué significado le has estado dando y qué sentido y qué significado le das al momento que estás viviendo. Cada uno hace su tarea y cuando llega el final hay quienes sienten que lo han conseguido, quien no, y quien se marcha con la duda”. A Félix González no le gusta ese sufrimiento del otro, ese malestar emocional, e irremediable, que padece el que vive la crónica de su propia muerte anunciada, pero en estos quince años en los que lleva formando parte del equipo de psicólogos integrado en las unidades de Cuidados Paliativos de distintos hospitales de la provincia, entre ellos el Puerta del Mar, sus pacientes y familiares le han “devuelto tanto”, le han “enseñado tanto”, a nivel profesional, pero “sobre todo a nivel personal”, que no cambiaría aquella decisión casi un poco casual (“cada vez pienso más que fue causal”) que le llevó al lugar donde hoy está.

Porque Félix González es miembro fundador de uno de los equipos de atención psicosocial (EAPS) de Cruz Roja que actualmente operan en todo el territorio español y parte de Portugal dentro del programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación la Caixa que se puso en pie en Cádiz con esta entidad y el SAS.

Una iniciativa que echó a andar “en 2008” para empezar “con la atención a pacientes un año después, en 2009”, recuerda el psicólogo que “durante dos años” fue formado “por profesionales de peso en los cuidados paliativos” en aquella primera promoción para realizar este cometido “La verdad que echas la vista atrás y te das cuenta de la magnífica formación que nos ofrecieron a una generación que habíamos estudiado en facultades de psicología donde todavía apenas se hablaba de cuidados paliativos”, recuerda.

Ahora a ellos también les toca enseñar. Porque además de dar soporte a los pacientes que están en esa última etapa de su vida y a sus familiares, tanto en ese afrontamiento del final como en el duelo, estos psicólogos también ofrecen formación a los voluntarios que se suman para ofrecer acompañamiento en el hospital a estos pacientes (“y que son otra parte importantísima de este servicio porque los familiares lo agradecen mucho, les alivian mucho”) y a los propios sanitarios a los que forman, pero también dan atención.

“Es que el gran secreto de los cuidados paliativos es el trabajo en equipo y mucho de autocuidado y cuidado al compañero. El sufrimiento siempre es muy personal y, al igual que en ese afrontamiento de la muerte, también a la hora de trabajar con ella, al médico o a otro compañero psicólogo le puede doler una cosa que a mí no me afecta y, al contrario. Y ahí es donde todos nos nutrimos y donde siempre encuentras el hueco para ayudar”, explica.

Ayuda. A Félix González, en realidad, no le gusta esa palabra. “Nosotros damos soporte, apoyo, yo creo que en realidad somos mediadores para que la persona en esa complicada circunstancia encuentre esas herramientas de afrontamiento que piensa que no tiene o que ya no le sirven. Nuestro objetivo no es que la persona tenga menos dolor emocional, ¡cómo no lo va a tener si él o su familiar están viendo que se acerca el final o, en el caso del duelo, que ya ha llegado!, pero nosotros los que intentamos es que ese dolor sea el adecuado, que sepa lidiar con él. Nosotros no damos consejo, ni decimos a las personas lo que tienen que hacer, no somos nadie para decir qué tienen que hacer con su propio sufrimiento, pero sí que apoyamos en la búsqueda de esos mecanismos de afrontamiento”, reflexiona sobre el delicado (“¡qué profesión no es complicada!”) papel que juega su equipo en el final de la vida de los pacientes de enfermedades evolutivas.

Personas que sufren de un cáncer avanzado, claro, son la mayoría de ellos (“diría que en un 80%), pero también se atiende a personas con otras enfermedades que son crónicas-evolutivas como pueden ser una ELA o una demencia, enfermedades cardiovasculares o incluso a pacientes en UCI. “Este servicio empezó en Cuidados Paliativos pero ha ido creciendo y ahora estamos en todos los lugares en donde se producen este tipo de situaciones que conllevan un sufrimiento también para los seres queridos”, relata el psicólogo de un equipo que también es reclamado por la unidad de Ginecología para atender los duelos en fallecimientos perinatales.

Así, los EAPS no están sólo en la planta octava del Puerta del Mar pero es que, además, también hacen atenciones en domicilios –“nos derivan ahí desde el propio hospital o desde los médicos de cabecera de estos pacientes que pasan el final de su vida en casa”– y desde el año 2020 en residencias de mayores, en Cádiz, en la Residencia Fragela.

“De cada uno de esos lugares y de cada atención que realizas te acabas llevando una lección de vida, que es una expresión un poco cursi, pero es verdad. El crecimiento personal que yo he vivido en estos más de 15 años ha sido enorme, yo no afronto la vida igual, las cosas que me importan, las prioridades, han cambiado con respecto a los primeros años de trabajo en este programa. Y, encima, te llevas el agradecimiento de esos pacientes y de sus familiares a pesar de que están en unas durísimas circunstancias. Pasan los años y los familiares te ven y te siguen saludandoy diciéndote lo que les aportaste en ese trance. Eso es realmente muy bonito”, agradece.

Unas 4.860 atenciones durante el pasado año en la provincia

Los cuatro psicólogos que forman en Cádiz el equipo de atención psicosocial (EAPS) de Cruz Roja dando cobertura al programa de atención integral a personas con enferemedades avanzadas de la Fundación la Caixa tienen una actividad intensa.

Así, durante el año 2023 –”y creo que este año tendremos unos números muy parecidos”, baraja Félix Gónzalez, uno de los profesionales del equipo– han realizado unas 4.860 atenciones en las diferentes casuísiticas y lugares de acción en los que se mueve esta iniciativa.

Así, estos EPAS trabajan en las unidades de Cuidados Paliativos del Hospital Puerta del Mar, del Hospital San Carlos (San Fernando) y el Hospital de Jerez, en las residencias Fragela (Cádiz), San José y Cruz Roja (San Fernando) y una residencia de mayores de Jerez, además de en los domicilios de pacientes que pasan el final de su vida en sus propios hogares.

Así, en 2023, este equipo trató entre hospitales y domicilios a 522 personas en una primera valoración y a 441 familiares; 1.658 seguimientos a pacientes y 1.018 seguimientos a familiares; 26 duelos nuevos y 75 seguimientos de duelo; 25 asistencias nuevas a profesionales y 22 seguimientos.

En las residencias de mayores fueron 113 pacientes nuevos y 82 familiares; 649 seguimientos de pacientes y 162 seguimientos de familiares; 10 duelos nuevos y 22 seguimientos; y 34 profesionales nuevos atendidos y 11 seguimientos.