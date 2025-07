Adiós a casi 20 días de huelga de autobuses en Cádiz: la asamblea aprueba el preacuerdo

Por 121 votos a favor, 7 en contra y solo uno en blanco, la asamblea de trabajadores de la compañía que gestiona los servicios de autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y la mitad del interurbano entre ambas localidades aprobaron hoy martes 29 de julio el preacuerdo respecto al convenio colectivo al que llegaron empresa y comité el pasado lunes en el Sercla. El respaldo al documento supone el fin de la huelga indefinida que han mantenido durante 19 días consecutivos, la más larga de toda la historia de este servicio público desde 1906.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas usuarias del transporte público por vuestra paciencia y comprensión durante la huelga", manifiestan desde el comité de empresa a través de un comunicado. "Vuestra solidaridad ha sido fundamental para que hayamos podido llegar hasta aquí y conseguir nuestras reivindicaciones. Gracias por vuestro apoyo y por haber soportado las dificultades y los trastornos que conlleva en el día a día una huelga. Gracias por vuestro trabajo", concluyen.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo contempla un convenio colectivo de cuatro años, en vez de los cinco que se plantearon inicialmente, con una subida salarial para 2025 del 3% con carácter retroactivo a uno de enero de este año e incrementos del IPC del año anterior y revisión al final del ejercicio, en caso de superarse, para los años 2026, 2027 y 2028. Estos incrementos no afectan al seguro colectivo ni a aquellos otros conceptos económicos previamente pactados.

Equiparación del plus de antigüedad

Se incrementa también de manera sustancial el complemento de antigüedad acercando las tablas de la doble escala existente. Así, si ahora mismo la cuantía anual para una persona trabajadora con cuatro años de servicio es de 631 euros, en 2025 pasa a ser de 739 euros, de 846 para 2026, de 953 para 2027, de 1.060 para 2028, de 1.168 para 2029 y de 1.275 para 2030. Todas estas cantidades son a repartir entre 15 pagas al año.

Respecto al cumplimiento de descansos, uno de los grandes caballos de batalla de este convenio, en el artículo 4 se establece que a partir del uno de enero de 2026 todos los servicios incluirán dentro de la jornada de trabajo 15 minutos de descanso que no se considerarán tiempo de trabajo efectivo. Los conductores perceptores tendrán tres minutos adicionales que se consideran tiempo de trabajo efectivo. La cuantía del plus de descanso del artículo 22 se incrementa cuantificándose ahora en 80 euros mensuales. Además, los tiempos muertos se compensarán a 6 euros la hora y el servicio previo al descanso o a las vacaciones no terminará después de las 24:00 horas para todo el personal de la empresa.

En el artículo 6 se incluye dentro de los meses excluidos del calendario de vacaciones el mes de marzo, salvo solicitudes, y a partir del uno de enero de 2028 se incluye el mes de octubre, salvo solicitudes.

Licencias según el Estatuto de los Trabajadores

Sin embargo, las grandes mejoras del convenio están en el capítulo de reconocimiento de licencias o permisos retribuidos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores pero no cumplidos por no recogidos en el convenio colectivo. Así, se modifican los puntos 2 y 3 del artículo 7 de manera que por fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad se reconocen tres días cuando suceda en Cádiz o San Fernando; 4 días cuando sea en otras localidades a menos de 300 kilómetros y 5 días cuando sea en poblaciones a más de 300 kilómetros. Asimismo, por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario el convenio se remite expresamente en el Estatuto de los Trabajadores.

En el artículo 11, la gratificación extraordinaria denominada "participación en beneficios" pasa a llamarse "gratificación de marzo", conservando fecha de pago y de devengo, una reivindicación que busca asegurar esta paga, que es fija, con independencia del resultado de los ejercicios económicos al que alude su actual nombre.

En el artículo 15 consiguen incorporar al horario de servicio el denominado plus de tareas complementarias, con un tiempo de repostaje y entrega de 25 minutos en los turnos de mañana y tarde, que se reducen en cinco minutos si no hay repostaje o la entrega es en la caja del autobús.

Asimismo mejoran las cantidades pagadas por festivos, sábados y domingos trabajados, recogidas en el artículo 23 de convenio colectivo. Quedan fijadas para 2025 en 18 euros al día, 20 euros para 2026, 22 euros para 2027 y 24 euros para el 2028. Como compensación por domingos y festivos especiales son 48 euros al día en 2025, 50 para 2026, 52 para 2027 y 54 para 2028. En caso de coincidir en un mismo día esta compensación adicional con la compensación por gratificación en jornadas especiales, se mantendrá la más elevada de las dos.

En el artículo 24 referente a gratificaciones por jornadas especiales se añade al texto "y otras actividades extraordinarias que generen una gran demanda/asistencia de viajeros". Las cantidades por este concepto serán las siguientes: Compensación por hora: para 2025, 6 euros; para 2026, 7 euros, para 2027 y 8 euros para 2028. Compensación por día: 16 euros en 2025, 18 para 2026, 20 euros para 2027 y 22 euros para 2028.

Adicionalmente, a partir del uno de enero de 2026 se fijarán 10 días especiales al año con una compensación diferenciada por su gran acumulación de demanda. Se cobrarán 25 euros en el turno de mañana y 35 en el de tarde, con un intervalo de dos horas antes y después de cada turno. Las horas nocturnas fuera de esos turnos entre la 1:00 y las 5:00 se compensarán con 15 euros cada una incluida la nocturnidad.

Nuevas contrataciones y promociones

En el apartado de nuevas contrataciones la empresa adquiere el compromiso de convertir 11 contratos temporales en indefinidos al 75% antes del uno de enero de 2026 y otros 8 antes del 31 de diciembre de 2028.

Además, 9 contratos indefinidos al 75% se convertirán al 100% antes del 31 de diciembre de 2025; otros 15, antes del 31 de diciembre de 2026 y 9 más antes del 31 de diciembre de 2027.

También recoge el acuerdo que se realizarán 4 promociones antes del 31 de diciembre de 2027, 4 antes del 31 de diciembre de 2028 y una contratación indefinida a 31 de diciembre de 2026 en el departamento de taller, "dada la magnífica tarea que viene desarrollando el personal", se dice textualmente. Igualmente, a 31 de diciembre de 2026 habrá un ascenso en la oficina de auxiliar administrativo a administrativo.

Por último, la empresa adquiere el compromiso de terminar el desarrollo y puesta en servicio del portal del trabajador antes del 31 de diciembre de 2027.

Todas estas mejoras, junto con el resto de las condiciones laborales recogidas ya en el convenio colectivo, formarán parte de pliego de licitación del servicio público de transporte público, que saldrá a concurso en los próximos meses por primera vez en la historia de la ciudad.