Adif retrasa la apertura de su nuevo aparcamiento en Cádiz hasta el miércoles 24 de diciembre

El nuevo uso previsto para el entorno de la vieja estación de tren de Cádiz, del edificio de la Aduana y de la Plaza de Sevilla en general se retrasará 48 horas. Adif ha anunciado que el aparcamiento en superficie que tenía previsto inaugurar este lunes, día 22 de diciembre, abrirá finalmente el día 24, según comunicaba ayer viernes a usuarios y abonados en el acceso al actual aparcamiento, en el denominado Parque de la Muralla.

El planteamiento en esta zona pasa por trasladar el actual aparcamiento de vehículos junto a la estación al solar existente entre la Aduana y la vieja estación de tren con la Avenida de Astilleros, que en los últimos meses está siendo acondicionado para albergar en torno a 183 vehículos que podrán estacionar a partir del día 24.

La inversión total ronda los 3 millones de euros, ya que este nuevo aparcamiento en superficie no es más que una de las fases de la actuación, que contempla también la apertura de una calle peatonal entre la Aduana y la antigua estación ferroviaria (espacio que hasta ahora ha estado siempre cerrado al paso de peatones y vehículos) y la remodelación del otro lado de las estaciones de tren para habilitar una doble calzada de circulación y estacionamientos a ambos lados de esa calzada (con capacidad para otros 78 vehículos) para permitir un acceso más fluido a la estación de tren tanto para vehículos como, sobre todo, para el servicio público.

Además de esta obra que sigue desarrollándose y que permitirá abrir el nuevo aparcamiento el día 24, Adif tiene también previsto para esta próxima semana poner en funcionamiento el vestíbulo de la estación, ese edificio que lleva más de dos décadas construidos pero que nunca llegó a inaugurarse. Esta apertura del vestíbulo se hará de modo provisional, ya que aún quedan algunos trabajos de mantenimiento en el inmueble; pero será fundamental para conectar el nuevo aparcamiento con el acceso a la estación de tren. Eso sí, Renfe mantendrá por ahora las actuales dependencias para la compra de billetes y otros servicios, a la espera de concretar una fecha de traslado a ese vestíbulo que fue concebido hace 20 años para abastecer la nueva estación de Cádiz.