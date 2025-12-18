Adif abrirá desde el próximo lunes su nuevo aparcamiento en la estación del tren de Cádiz y, previsiblemente, el edificio del vestíbulo

El nuevo aparcamiento de la estación del tren de Cádiz comenzará a funcionar el próximo lunes 22 de diciembre. Adif ya ha comunicado a los usuarios del actual estacionamiento, ubicado entre la terminal férrea y la muralla de la Cuesta de las Calesas, la fecha de cierre del antiguo equipamiento, que en estos días solo está en uso para los abonados. El Ayuntamiento mantendrá abierto el parking municipal que gestiona, donde hay zonas azul y naranja.

Durante los últimos meses Adif ha ejecutado obras por valor de unos 3 millones de euros para habilitar un amplio terreno que da a la avenida de Astilleros. Allí se ha montado un aparcamiento en superficie, bien protegido ante las inclemencias del tiempo, con una capacidad para 183 vehículos. Allí se desviarán todos los usuarios que están abonados al actual parking. La empresa pública aún tiene que construir 78 plazas más para vehículos en el lateral de la vieja estación del tren hasta el actual acceso a la misma.

A la vez que se abre el nuevo aparcamiento en superficie, la previsión de Adif es poner en funcionamiento la próxima semana el edificio del vestíbulo de la estación. Este inmueble nunca se inauguró aunque su construcción terminó hace dos décadas. Ahora se habilita como acceso principal al complejo ferroviario. Su puesta en uso será en todo caso provisional, ya que aún quedan algunos trabajos de mantenimiento en el inmueble. En todo caso, permitirá conectar a los pasajeros que dejen estacionados sus vehículos en el nuevo aparcamiento con la cabecera de los andenes del tren.

Por el momento Renfe mantendrá en funcionamiento las dependencias donde se venden los billetes, pendiente de que se traslade en su momento al edificio del vestíbulo.