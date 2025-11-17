Adelante: “La empresa de limpieza se está cachondeando del equipo de Gobierno y éste de Cádiz, que nunca ha estado tan sucia”

“La empresa concesionaria del servicio de limpieza se está cachondeando del equipo de Gobierno de Bruno García y, al mismo tiempo, el alcalde se está riendo de la ciudad de Cádiz, que nunca ha estado tan sucia”. Es el portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, quien lanza estas críticas tras confirmarse -como venía denunciando su formación desde hace meses- los incumplimientos graves y muy graves cometidos por Valoriza “ante la falta de control y fiscalización por parte del Gobierno municipal, que es el máximo responsable del deterioro del servicio y, con ello, del lamentable estado de suciedad y dejadez que presentan muchas zonas de la ciudad”.

Al respecto, De la Cruz recuerda que fue el pasado mes de abril cuando, “ante la más que evidente falta de limpieza de la ciudad y ante la desidia y pasividad tanto del alcalde como del concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel”, AIG requirió formalmente a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz un informe sobre el grado de cumplimiento del pliego de condiciones de este servicio público. “Un informe -resalta el portavoz- que no hemos recibido aún, siete meses después, lo que supone otro claro ejemplo más de la vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública por parte de Bruno García y su equipo, tal y como denunciamos días atrás”.

Así, ante el “despropósito mayúsculo” de la empresa con el cumplimiento del contrato de limpieza y ante la “falta de gestión, fiscalización y transparencia” del Gobierno local, el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana va a presentar al próximo Pleno ordinario de noviembre una moción para reclamar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que exija “de forma inmediata” a Valoriza que subsane “todos los incumplimientos detectados”, demandándole al mismo tiempo “un plan de actuación detallado, evaluable y público”.

Asimismo, se instará a Bruno García y a su equipo a activar “todos los mecanismos de control municipal posibles” para garantizar que el servicio público de limpieza se presta “con calidad, con respeto a la plantilla y con criterios de sostenibilidad”. Y en caso de persistencia o gravedad de los incumplimientos, el equipo de Gobierno deberá “iniciar el procedimiento para una posible resolución del contrato”. Eso sí, garantizando en todo momento “la continuidad del servicio”.

Por otra parte, AIG exigirá también al alcalde de la ciudad que aplique ”sin excepción” las penalidades previstas en el contrato tras la verificación de los incumplimientos por parte de los propios inspectores municipales, tal y como se ha conocido este fin de semana a través de la prensa.

Y también se reclamará al equipo de Gobierno que “se tome en serio la fiscalización de este servicio fundamental”, para lo que se le requerirá la publicación mensual de “un informe de seguimiento del servicio, accesible a la ciudadanía, que permita controlar frecuencias, incidencias y nivel de cumplimiento de la empresa concesionaria”.

Por último, se volverá a reclamar en la sesión plenaria que se remita “sin más dilación” a la oposición el informe sobre los incumplimientos del pliego de limpieza, así como información sobre la planificación actual de limpieza y el funcionamiento de la empresa, sobre los recursos humanos actuales y sus deficiencias en personal y sobre los recursos de maquinaria y sus deficiencias.

“Es una vergüenza que Bruno García y su concejal Teruel hayan permitido, durante meses y meses, que la empresa del servicio de limpieza incumpla tan alegremente el contrato, sin que hasta el momento se le hayan interpuesto sanciones ni se haya tomado ningún tipo de medida. A pesar de las numerosas quejas y denuncias tanto de la oposición como de la propia ciudadanía por el estado de suciedad de la ciudad, han permanecido de brazos cruzados, y así no se gestiona una ciudad ni se defienden los intereses de los gaditanos y gaditanas”, concluye De la Cruz,