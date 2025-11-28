Adelante Andalucía llevará la precariedad de las trabajadoras de la limpieza de la UCA a todas las instituciones

Adelante Andalucía expresa su respaldo firme a las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz (UCA), que se encuentran inmersas en un encierro de varias semanas para exigir un convenio justo y una subida salarial que ponga fin a la precariedad que padecen. “Muchas de ellas no alcanzan los ni los 900 euros mensuales una situación laboral insostenible que vulnera derechos básicos”, ha denunciado el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana y miembro de Adelante Andalucía, David de la Cruz que, junto al concejal Carlos Paradas, mantuvo un encuentro con el colectivo de limpiadoras este miércoles para escuchar sus demandas y trasladarles el apoyo político y social de la formación andalucista de izquierdas.

“No es normal que lleven más de cinco semanas de encierro exigiendo algo tan básico como un salario digno y un convenio justo, no son un privilegio sino que es una cuestión de justicia”, reafirma De la Cruz. El portavoz denuncia además las dificultades crecientes que están encontrando las trabajadoras para mantener sus protestas “legítimas y necesarias”, defiende.

Cabe recordar que las trabajadoras reclaman a la UCA una mejora del pliego de condiciones que permita a la empresa adjudicataria subir los salarios y garantizar condiciones laborales adecuadas. “Desde Adelante Andalucía consideramos imprescindible que la institución universitaria asuma su responsabilidad y deje de sostener un modelo que perpetúa la precariedad”.

En este sentido, De la Cruz anuncia el compromiso de Adelante para llevar el conflicto a todas las instituciones donde tenga representación. “Vamos a llevar este asunto hasta donde haga falta, al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, al de Puerto Real, al Parlamento de Andalucía y a cualquier espacio institucional disponible. Porque tienen razón, porque son un colectivo precarizado y porque lo que están pidiendo es fundamental”. Adelante Andalucía reafirma así su apoyo total a las trabajadoras de la limpieza de la UCA y continuará acompañándolas hasta conseguir una solución justa.