CCOO acusa a la Universidad de Cádiz de "manipular" argumentos en el conflicto con las limpiadoras

El Comité de Empresa de Itelymp SL, la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la Univeraidad de Cádiz, considera "inaceptable" que la institución académica "pretenda presentar como 'mejoras' derechos y condiciones que llevan disfrutando sus trabajadoras desde hace más de dos décadas, y que además fueron recortados tras el acuerdo firmado en 2022 bajo una fuerte presión y con el único objetivo de evitar despidos".

Así lo ha puesto de manifiesto a través de un comunicado difundido por CCOO del Habitat, la federación sectorial del sindicato que respalda a la representación de las trabajadoras, tras conocer la circular interna enviada por el rector, Casimiro Mantell, al hilo de las últimas protestas de las trabajadoras, que se encerraron en la Facultad de Filosofía y Letras y en el CASEM. Mantell recordó que se trata de un conflicto laboral en el seno de una empresa externa en el que no puede intervenir la institución académica y que en el nuevo pliego de licitación se ha introducido, "además de medidas para la conciliación de la vida personal y laboral, tales como la flexibilidad horaria, la cobertura de bajas y vacantes por jubilación, el incremento del período de contratación de los fijos discontinuos incluyendo la obligación de la cobertura de sus vacaciones, entre otras".

Desde CCOO del Hábitat recuerdan que "el día del Patrón y el día de inauguración del curso académico son derechos de los que las trabajadoras vienen disfrutando desde hace más de 20 años" y que los descansos de "la semana de Navidad y la Semana Santa son derechos que el personal de limpieza lleva disfrutando desde la firma del acuerdo del año 2022, no una concesión reciente ni una mejora introducida por la Universidad". Añaden que "la jornada reducida de 30 horas semanales en verano también tiene esa misma antigüedad y que no ha sido creada por el acuerdo de 2022, como erróneamente afirman desde la UCA".

"En cuanto a la jornada de 35 horas semanales -aclaran- efectivamente forma parte del acuerdo firmado en 2022, pero fue una medida de compensación tras la eliminación de más de 10.000 horas de trabajo anuales y la supresión de cuatro puestos de trabajo (dos en Cádiz, uno en Puerto Real y otro en Jerez). Es decir, que no fue una mejora, sino un intercambio forzado que supuso pérdidas reales para la plantilla y una sobrecarga de trabajo".

Además, aseguran desde la representación de las trabajadoras que "las horas extraordinarias siempre se han abonado al doble, simplemente porque se realizan en fines de semana, días en los que habitualmente no se trabaja", de manera que "tampoco esto es una mejora introducida por la Universidad".

Por último recuerdan que "la cobertura de bajas, vacaciones y ampliaciones del periodo de los fijos discontinuos eran prácticas habituales antes de la firma del acuerdo, y que dejaron de realizarse precisamente al suprimirse las citadas horas y puestos de trabajo".

"Más carga de trabajo, menos pesonal y deterioro de las condiciones"

"Por todo ello, resulta insultante que la Universidad de Cádiz intente vender como avances laborales lo que en realidad son derechos consolidados o condiciones que ya existían mucho antes del acuerdo. Lo que la UCA presenta como una muestra de sensibilidad laboral, en la práctica ha supuesto más carga de trabajo, menos personal y un deterioro evidente de las condiciones del servicio", sostienen.

Desde el Comité de Empresa de Itelymp SL quieren dejar claro que "no se les ha dado nada, y que el acuerdo de 2022 se firmó en un contexto de enorme presión y sin margen real de negociación, con la amenaza constante de pérdida de empleo". "Exigimos a la Universidad de Cádiz rigor, transparencia y respeto hacia los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, y que deje de manipular la información para justificar sus decisiones ante la opinión pública", añaden.

"El personal de limpieza ha demostrado durante años su compromiso, profesionalidad y entrega. No vamos a permitir que se utilice la información de forma sesgada para blanquear recortes o decisiones que han perjudicado directamente a la plantilla y advertimos a la UCA que las trabajadoras y trabajadores seguirán con su lucha hasta las últimas consecuencias, porque entienden que ha llegado la hora definitiva para que se les reconozca su labor esencial en la Universidad", concluyen .