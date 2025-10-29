La Universidad de Cádiz sacará el pliego de limpieza sin el aumento salarial que piden las trabajadoras

Después de dos noches de encierro, y dos meses de protestas, de las trabajadoras de la limpieza de la Universidad de Cádiz por sus condiciones laborales, el rector de la UCA, Casimiro Martell, ha enviado una comunicación interna a la comunidad universitaria en la que adelanta que el nuevo pliego de licitación de este servicio se hará público "en los próximos días" sin que en él se contemple la subida salarial de 200 euros que pide la plantilla. En dicho documento, también explica sus motivos.

"Es importante destacar que la licitación del servicio de limpieza representa el gasto corriente más significativo de nuestra Universidad, con un presupuesto de 5.168.318,19 euros anuales a partir de 2026. Anteriormente, en 2021, el presupuesto base de licitación fue de 4.090.854,55 euros anuales, por lo que el incremento supone un 26,3% y del importe total, más del 80% son costes salariales. Esta revalorización se produce en un momento en el que estamos haciendo el mayor número de ajustes posibles para evitar el déficit, tratando en este proceso de mantener el nivel de todos los servicios y cubrir las necesidades de todos los colectivos", argumenta Martell que cuantifica el impacto presupuestario del aumento que piden las trabajadoras (que cobran 900 euros al mes) en "más de 550.000 euros", una cantidad que, a su juicio, "resultaría económicamente inviable, sin garantizar, por otra parte, su efectiva aplicación por parte de la empresa adjudicataria, única competente para atender ésta y otras mejoras laborales", señala el rector la responsabilidad de Itelymp S. L., actual concesionaria (también en las últimas décadas) del servicio.

De esta forma, el rector confirma que "la Universidad de Cádiz no puede atender reivindicaciones laborales que incumben en exclusiva a la actual empresa contratista, tales como el incremento salarial de 200 euros mensuales. El incremento retributivo correspondería exclusivamente a la empresa adjudicataria y la universidad no tiene legitimación alguna para negociar esta cuestión u otras condiciones laborales con los trabajadores de una empresa externa", defiende Mantell que no comparte la posición de la plantilla que en estos días hablaba de cómo desde el Ayuntamiento de Cádiz se construyó un pliego "con las reivindicaciones del personal de Ayuda a Domicilio", un servicio de una administración pública que también está externalizado.

Sin embargo, el máximo mandatario de la Universidad de Cádiz tiene claro que "la determinación de los requisitos técnicos exigibles en la contratación y, por tanto, la elaboración de cualquier pliego en el ámbito de la contratación pública, corresponde en exclusiva al órgano de contratación que será quien determine las prescripciones técnicas que se ajusten a sus necesidades públicas sin que sea admisible la participación de ninguna empresa y/o colectivo ajeno a la Administración en su redacción".

En este sentido, Martell desmiente, como ha dicho la representación sindical de las trabajadoras en estos días, que el Tribunal de Recursos Contractuales haya anulado el pliego de la contratación del servicio de limpieza que la universidad presentó el pasado mes de agosto, "sino exclusivamente anuló la fase de valoración técnica de las ofertas, lo que obligaba a esta Administración a iniciar de nuevo la licitación del servicio por conocerse ya las ofertas presentadas por las empresas".

Así, aunque el rector se apresura a "reconocer" y "valorar" el trabajo desempeñado por el personal de limpieza, "así como el de todo el personal externo que desarrolla sus labores diarias en nuestros centros, seguridad, jardinería, cafeterías...", destacándolo como "esencial" para el "funcionamiento y bienestar" de la comunidad universitaria, también se ha mostrado tajante en su negativa a negociar el pliego con la representación de los trabajadores y a implementar el incremento salarial. Aunque menciona otros beneficios del nuevo pliego para la parte social.

Así será el nuevo pliego: flexibilidad horaria y cobertura de bajas

"Con el ánimo de mejorar objetivamente la prestación del servicio de limpieza, se han incorporado en el pliego, además de medidas para la conciliación de la vida personal y laboral, tales como la flexibilidad horaria, la cobertura de bajas y vacantes por jubilación, el incremento del período de contratación de los fijos discontinuos incluyendo la obligación de la cobertura de sus vacaciones, entre otras", explica el rector algunas de las nuevas medidas que ya conocían las trabajadoras que en estos días han señalado que "cubrir bajas no puede tomarse como una concesión que se nos haga a la plantilla, sino que es un derecho laboral".

Asimismo, en el pliego se ha incluido "la obligación de respetar las mejoras respecto al convenio colectivo de aplicación alcanzadas anteriormente entre la empresa y la representación de sus trabajadores", añade el rector que recuerda que "aunque el convenio establece una jornada semanal de 38 horas hasta 2025 (37,5 horas desde 2026), las personas trabajadoras del servicio de limpieza de la UCA trabajan 35 horas semanales, sin merma de sus retribuciones; que durante los meses de junio a septiembre, la jornada es reducida (30 horas semanales), además de los periodos de festividad local; que los días adicionales de descanso están por encima del convenio, acorde al calendario académico: apertura de curso y día del patrón, además de contar con una semana en Navidad y la Semana Santa; y que las horas extras, que resulten necesarias, se cobran por encima de convenio, concretamente con el doble", incide.

"Sin duda, la incorporación de estas medidas refleja la voluntad de esta Universidad de que la empresa finalmente adjudicataria atienda las necesidades comunicadas por los/as trabajadores/as, porque, entendemos, mejoran sustancialmente el servicio que recibimos. A lo largo de este tiempo hemos escuchado y atendido a las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza, empatizando siempre con sus reivindicaciones, que deben dirigirse a la empresa contratista Itelymp, pero que no deben obstaculizar el derecho y la obligación de esta universidad a garantizar que la actividad académica, investigadora y administrativa se desarrolle con normalidad y bajo las condiciones de seguridad y salubridad exigibles. Sigo por ello, apelando a la responsabilidad colectiva y al respecto por el entorno en el que convivimos, e insisto en la buena voluntad de todas las partes, en el diálogo y en la búsqueda de aquellas soluciones que se encuentren dentro de nuestras posibilidades", concluye el rector.