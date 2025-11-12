Adelante Andalucía exige la dimisión inmediata de Rafael Zornoza

El portavoz de AIG y militante de Adelante Andalucía en Cádiz, David de la Cruz, exige la dimisión inmediata del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, tras la denuncia por un presunto caso de pederastia ocurrido cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid). De la Cruz ahonda en la denuncia formulada por la formación andalucista de izquierdas y reclama que “se sepa la verdad” y que se investigue con transparencia cada una de las actuaciones del prelado durante su etapa al frente del Obispado gaditano.

De la Cruz ha reclamado también que se investigue con rigor cada día de la gestión de Zornoza como obispo de Cádiz y Ceuta, y que se depuren responsabilidades, tanto civiles como eclesiásticas, para garantizar justicia y verdad. “No estamos ante un caso aislado, sino ante una estructura de poder que ha protegido durante años comportamientos intolerables”, insiste.

Cabe recordar que el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, señalaba ayer en rueda de prensa que “no se puede permitir que quien ha sido señalado por hechos tan graves continúe ostentando un cargo de autoridad moral y religiosa”, y que la Iglesia no puede seguir actuando con impunidad ni escudándose en el silencio. Concretamente, este caso “llueve sobre mojado”, ya que “no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso que salpica a la Iglesia Católica”. Según Salvador, “reaccionar 30 años después no es justicia ninguna”, y ha insistido en que “las víctimas merecen reparación real, no silencios institucionales”.

Por último, Adelante Andalucía ha reiterado su compromiso con la defensa de las víctimas y ha afirmado que “la protección de la infancia y la dignidad colectiva están por encima de cualquier institución o jerarquía”.