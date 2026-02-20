Adelante advierte que el nuevo pliego de seguridad de los edificios culturales "pone en riesgo" el patrimonio de Cádiz

Adelante Izquierda Gaditana ha mantenido una reunión con una representación de trabajadores del servicio de seguridad vinculado a dependencias culturales municipales, tras la publicación del nuevo pliego de seguridad del Ayuntamiento. El concejal Carlos Paradas ha trasladado la “profunda preocupación” de la formación ante un pliego que, según denuncian los propios trabajadores, supondrá recortes de horas, eliminación de turnos completos y un deterioro evidente de la seguridad en espacios públicos.

“Estamos hablando de una reducción de horas de servicio y de la eliminación de turnos de noche completos en centros culturales municipales. Esto no solo implica pérdida de empleo, sino también precarización de las condiciones laborales”, ha señalado Paradas.

Entre los ejemplos citados se encuentra la supresión de vigilancia nocturna en espacios como la Casa de Iberoamérica, Castillo de San Sebastián, Castillo de Santa Catalina, el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), Baluarte de la Candelaria y antiguos depósitos de Tabaco, donde se sustituirían horas de vigilancia presencial por sistemas de alarma.

El más perjudicado es el servicio del ECCO (que alberga la exposición permanente de Costus), ya que el pliego sólo recoge la seguridad los sábados y domingos a turnos de 7 y 8 horas, no habiendo turnos de día y tampoco de tarde y eliminando el turno de noche al completo los 365 días del año. Ante ello, los trabajadores están convencidos de que esta medida provocará pérdida de puestos de trabajo.

Adelante Izquierda Gaditana advierte además de “ilegalidades flagrantes” si personal no habilitado —como conserjes o personal de limpieza— tuviera que manipular sistemas de alarma ante la ausencia de vigilantes de seguridad, “una función que legalmente corresponde exclusivamente a personal acreditado”.

Asimismo, el grupo municipal alerta del riesgo de pérdida de cobertura de seguros en museos y espacios culturales, puesto que muchas pólizas que cubren obras de arte exigen como condición indispensable la presencia de seguridad privada física. Así, la eliminación de estos servicios podría dejar desprotegido el patrimonio municipal.

“Si este pliego sale adelante en estas condiciones, estamos poniendo en riesgo el patrimonio de la ciudad, tanto los edificios como las obras que albergan, siendo muchas de ellas de un valor incalculable”, ha subrayado Paradas.

La coalición de izquierdas también destaca las consecuencias que esta reducción de seguridad puede tener sobre la actividad cultural y asociativa, recordando que espacios como el ECCO o la Casa de Iberoamérica son utilizados habitualmente por colectivos sociales y culturales de la ciudad. “Sin garantías de seguridad, muchos actos no podrán celebrarse. No podemos convertir las dependencias municipales en espacios cerrados o restringidos. Son la casa de todos los gaditanos y gaditanas”, ha defendido el concejal.

Por otra parte, ha apuntado que los trabajadores han trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el pliego, en sus actuales condiciones, “favorezca la entrada de empresas piratas con antecedentes problemáticos en otros municipios”, lo que podría generar “conflictos laborales y deficiencias en el servicio desde el inicio del contrato”.

Por todo ello, Adelante Izquierda Gaditana exige al equipo de Gobierno “la revisión inmediata del pliego para garantizar el mantenimiento del empleo, el cumplimiento de la legalidad, la protección del patrimonio y un servicio de calidad para la ciudadanía”.

“No se puede ahorrar a costa de la seguridad, del empleo y del patrimonio común. Rectificar es una obligación cuando se han detectado ilegalidades. Por eso la Mesa de Contratación debe hacerse eco de esta denuncia y paralizar el procedimiento hasta que se subsanen dichas ilegalidades en el pliego”, ha concluido Carlos Paradas.