Actividades para celebrar en Cádiz un turismo "que será sostenible o no será"

Tras "la recuperación" del sector del turismo que se ha iniciado este verano en la ciudad después de los estragos de la pandemia, el Día Mundial del sector (que se celebra este 27 de septiembre) se presenta como una oportunidad para "celebrar" su trascendencia "y nuestra apuesta por un turismo que acompañe el desarrollo de la ciudad", explica la concejala del ramo, Monte Mures, que ha informado este martes de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de la efemérides.

Un acto en el que también ha querido reflexionar sobre "este progresivo crecimiento" que está teniendo lugar en Cádiz y la manera de abordarlo. "Es importante no tener una visión a corto plazo sino una visión de futuro que avance hacia ese turismo sostenible y sostenido en el tiempo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el nuevo barómetro turístico de BrainTust, una consultaría de referencia que realiza un análisis sobre la sostenibilidad en la industria turística en el que se indica que el turismo sostenible ya no es una opción sino una obligación. El turismo será sostenible o no será", insta la edil que también se apoya en la opinión de los turistas recogida en este informe en el que se apunta que no quieren "destinos sobre explotados sino aquellos que conserven su medio ambiente, su cultura y su economía; lugares a los que poder volver año tras año, y en eso estamos trabajando en la ciudad de Cádiz", decide.

Así, este año con las actividades del Día Mundial del Turismo, que se celebran entre el 23 y 26 de septiembre, se pone el acento en el rico patrimonio histórico de Cádiz a través de una serie de rutas, tanto habituales en otras ediciones como dos nuevas incorporaciones.

Una de ellas es la Ruta sobre Delacroix que el sábado 25 a las 12.00 y a 18.00 y dirige Juan Antonio Vila. "Vamos a hacer el recorrido que durante 4 días hizo el pintor Eugène Delacroix en su visita a Cádiz en 1832. El artista llegó a Cádiz desde Marruecos y se queda en la Bahía en unas fechas en las que un año antes ya había realizado su pintura más famosa, la de La Libertad guiando al pueblo. En esos días desarrolla al menos una docena de composiciones y, curiosamente, lo que le pasa siempre a Cádiz... Esas composiciones fueron subastadas cuatro meses después de su muerte y el que puso los nombres a las composiciones, como el pintor venía de Tánger y se fue a Sevilla, pues puso que la plaza de Argüelles era Sevilla o ponía de un patio interior que era Marruecos cuando aparecen dos torres miradores impresionantes", adelanta el experto que ya hace dos años certificó esta tarde en una de sus investigaciones que, ahora, se transforma en ruta.

La segunda novedad es la Ruta sobre la Historia del Periodismo en Cádiz impulsada junto al Colegio de Periodistas que pretende conseguir "esa complicidad que necesitamos por parte de la ciudadanía para defender el derecho que es recibir información", argumenta su presidenta, Lorena Mejías que indica que en esta actividad se realizará "un recorrido por la ciudad que vaya mostrando los diferentes hitos periodísticos e históricos que existen en Cádiz", una ciudad donde se aprobó la "primera Carta Magna en la que quedaba recogida la libertad de imprenta" o una de las primeras ciudades, en el siglo XVIII, que contaba con una de las primeras publicaciones diarias de España y la ciudad del cuarto periódico más antiguo de España, decano en Andalucía (Diario de Cádiz), destacó Mejías que quiso agradecer la colaboración del director adjunto de este periódico en la elaboración del contenido de la Ruta, José Antonio Hidalgo.

A estas actividades también se suman las visitas guiadas que los días 25 y 26 septiembre se realizarán por las Calles y Plazas (11.00 horas y se recorrerá plaza de las Flores, Mercado central, calle Ancha, San Antonio, plaza Mina y plaza de España) y Castillos y Baluartes (17.00 horas y se visitarán murallas de San Carlos, Alameda, Parque Genovés, la Caleta y Castillo Santa Catalina). Mures recordó que para participar en estas actividades, con un aforo para 25 personas, es imprescindible inscribirse en el Centro de Turistas de Canalejas o llamando al teléfono 956241001.

También se recogerán en este centro las "70 invitaciones" que la gerencia del autobús turístico (bus rojo) pone a disposición de los usuarios para los recorridos gratuitos que se realizarán "los días 24 y 25 de este mes", tal y como informa Jaime Ruiz, gerente de la empresa en Cádiz que vuelve a participar en el Día Mundial del Turismo con dos pases a las 13.00 horas.

Además, Mures recordó que este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento tendrá lugar la entrega del premio de la Ruta de la Tapa, cuyos ganadores "volverán a poner disposición del público al mismo precio promocional que se puso durante la ruta"; y el viernes se pondrá en escena en la Sala Central Lechera la obra La melancolía del turista, "que refleja cómo lugares que trataron de ser paraísos poco a poco se convirtieron en fantasmas" invitando a reflexionar "sobre la importancia del crecimiento de un turismo controlado, para que no nos muramos de éxito".

La oferta de actividades se completa con una nueva convocatoria del Concurso de Fotografías que ya tuvo lugar el pasado año pero que esta vez tendrá como temática las torres miradores de la ciudad. Los trabajos se pueden entregar hasta el 30 de septiembre y optarán a dos premios, uno de 300 euros y otro de 150 euros para gastar en Cádiz Centro Comercial Abierto.