Imagen de archivo de un Policía Local controlando el tráfico desde el puente de la Constitución.

Nuevo accidente de tráfico en el puente de la Constitución de 1812, en Cádiz. La enorme infraestructura que une Cádiz y Puerto Real y que acaba de cumplir una década desde su construcción y puesta en funcionamiento ha vuelto a ser escenario de un suceso relacionado con la circulación de los miles de vehículos que a diario lo cruzan en un sentido o en otro.

En este caso, el accidente de este domingo se ha localizado al inicio del puente, en sentido salida de la ciudad. Según han informado fuentes municipales, un motorista ha resultado herido al caer de su vehículo cuando intentaba esquivar a un turismo que, al parecer, estaba realizando una maniobra indebida.

Fruto del impacto contra el suelo, el motorista herido ha necesitado atención médica, siendo trasladado al hospital universitario Puerta del Mar.

Asimismo, debido al accidente se ha mantenido cerrado a la circulación uno de los carriles de salida (el izquierdo, en concreto), en un dispositivo en el que ha participado la Policía Local y que a esta hora ya ha finalizado, restableciéndose la normalidad en la circulación que sale de Cádiz.