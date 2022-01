Los abogados aplauden los avances en la Ciudad de la Justicia de Cádiz pero "con reservas"

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía firmaron el pasado 29 de diciembre el convenio por el que el Consistorio gaditano le cede los terrenos de Tabacalera de manera gratuita a la administración autonómica para que ésta desarrolle el proyecto de la Ciudad de la Justicia en los próximos cinco años.

Este nuevo avance en el futuro emplazamiento judicial ha sido aplaudido por el Colegio de Abogados de Cádiz, que, no obstante, ha mostrado ciertos reparos en la viabilidad de esta infraestructura jurídica encallada desde hace décadas en la capital gaditana.

"Valoramos positivamente el paso dado para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia pero con reservas", explica a este medio Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Para el responsable de la institución colegial, tres son los motivos por los que el proyecto no acaba de convencer a los letrados de la provincia.

"En primer lugar, no se contempla la apertura de la Ciudad de la Justicia hasta dentro de cinco años. Después de dos décadas hablando de la unificación de las sedes judiciales, el plan que ahora se baraja se da un plazo de cinco años más. Su ejecución, por tanto, será a medio e incluso a largo plazo, de manera que la inmediatez de su realización, que era el aspecto más positivo de ubicar la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco, no está encima de la mesa", argumenta Pascual Valiente.

El decano de los abogados gaditanos encuentra precisamente en el emplazamiento elegido para la reunificación de las sedes judiciales el segundo hándicap. "Si el proyecto no va a ser inmediato, lo ideal sería levantar la Ciudad de la Justicia en un edificio de nueva planta diseñado específicamente para adaptarse a las funcionalidades propias de la Administración de Justicia. Ahora, sin embargo, los edificios de Tabacalera tendrán que someterse a un proceso de adaptación y transformación, mientras que un diseño pensado desde sus inicios para su destino final sería la mejor opción", prosigue su argumentación Valiente.

Por último, el responsable de Colegio de Abogados critica que el planteamiento actual de la Ciudad de la Justicia "no es completo" porque no incluye el traslado de la Audiencia de Cádiz y de la Fiscalía, cuyas dependencias se mantendrían en el Palacio de Justicia de la Cuestas de las Calesas. "Si la Audiencia y la Fiscalía se quedan donde están actualmente, no hay homogeneización".

"No quiero ser injusto, valoro los avances que se están produciendo entre las administraciones implicadas para sacar adelante la Ciudad de la Justicia de Cádiz y veo los beneficios que supondrá también para un barrio de la ciudad; ahora bien, muestro mis reservas por la falta de inmediatez y de integración total de la nueva infraestructura judicial así como por la readaptación a la que tendrán que someterse unos edificios, los de Tabacalera, que no fueron proyectados en su día para albergar la Ciudad de la Justicia", remata Pascual Valiente.

De otra parte, el decano reivindica que el proyecto "tenga capacidad de crecer" con el objetivo de "reforzar la capitalidad judicial de Cádiz". "En un futuro próximo pueden crearse nuevos órganos o haber una nueva distribución de la planta judicial, por ello es necesario que la Ciudad de la Justicia tenga la posibilidad de crecer y albergar en sus terrenos esas nuevas sedes", concluye Pascual Valiente, para añadir que "duele" ver cómo otras Ciudades de la Justicia andaluzas salen adelante.