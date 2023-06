El obispo Zornoza sobre la Castrense: "Es un disgusto, una sorpresa muy desagradable"

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, se ha pronunciado este jueves sobre el suceso ocurrido a última hora de la tarde del miércoles en la Castrense, con el derrumbe de parte de la cúpula sobre la cubierta del templo de la plaza del Falla. "Es un disgusto, sobre todo por lo reciente que tenemos la inauguración tan solemne", ha trasladado Zornoza recordando la ceremonia de dedicación de la iglesia que se celebrara a finales de abril y que presidiera el arzobispo castrense de España.

"Por lo menos es una sorpresa muy desagradable e imprevista", ha añadido el obispo, trasladando así el sentir unánime de una ciudad que asistía incrédula al derrumbe del edificio que en los últimos años (seis, en concreto) ha sido objeto de una rehabilitación integral que culminó el pasado año 2022.

De todos modos, la responsabilidad sobre la Castrense y su titularidad corresponde al Arzobispado Castrense, no al Obispado de Cádiz. De ahí que Zornoza manifestara que en esta cuestión "yo soy el menos indicado" a la hora de hacer valoraciones sobre lo ocurrido. De hecho, ha confesado este jueves que aún no había hablado con el párroco, César Sarmiento, por lo que no conocía con detalle la situación respecto a lo ocurrido el miércoles y a las consecuencias de la caída de parte de la cúpula.