Valoriza limpiará la ciudad Cádiz tras el final del tortuoso concurso municipal

La empresa Valoriza se hará cargo del servicio de limpieza urbana de la ciudad. No era lo previsto, por cuanto esta firma había quedado en tercer lugar en el conjunto organizado por el Ayuntamiento para adjudicar el servicio. Pero que asuma este trabajo indica el caos que ha supuesto este proceso administrativo, y los choques judiciales que ha provocado, y que aún podrían no haber terminado.

En todo caso, el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial informó ayer de la "inadmisión" del recurso que el pasado 23 de junio había presentado la empresa Cointer contra el proceso de adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, del que fue excluida por la inviabilidad económica de su propuesta.

Tras esta decisión el alcalde de Cádiz, José María González, afirmó que "por fin termina el calvario al que ha estado sometida la ciudad de Cádiz por el proceso de licitación de la concesión del servicio de limpieza y de residuos sólidos urbanos de Cádiz", un procedimiento que "ha tenido a la ciudad atenazada y que ha requerido un sobreesfuerzo del Ayuntamiento y de la actual empresa concesionaria, a la que quiero agradecer la profesionalidad mostrada este tiempo".

Lo cierto es que Sufi Cointer había ganado el concurso para continuar con la limpieza urbano. Sin embargo posteriormente se consideró que la oferta que había presentado era temeraria. La adjudicación pasó de forma inmediata a Acciona.

Esta firma había planteado una oferta similar a la de Cointer pero con menos medios. Sin embargo, optó por no aceptar el encargo debido el elevado incremento que se había producido en los costes del servicio desde que presentó su propuesta, en 2019.

De esta forma, el encargó acabó en manos de Valoriza, cuya propuesta tenía una puntuación más baja pero más cara.

Ahora, el gobierno municipal convocará en los próximos días la mesa de contratación para dar conocimiento de la resolución del Tribunal y para validar la propuesta de Valoriza y posteriormente se convocará un Pleno extraordinario para la adjudicación definitiva del contrato a dicha empresa.

Dentro del tiempo ya perdido, la intención es agilizar todo este procedimiento. Tras la renuncia de la empresa Acciona al contrato de limpieza viaria y recogida de residuos en el término municipal de Cádiz, el Pleno celebrado el pasado 24 de junio aprobó requerir la documentación previa a la adjudicación a Valoriza, por ser la siguiente clasificada en el procedimiento. Mientras tanto Sufi Cointer ha seguido con el servicio aunque su contrato terminó el 31 de julio de 2016, por lo que han sido necesarias seis prórrogas en el mismo para evitar que la ciudad se viese sin servicio de limpieza.

El regidor gaditano, en nombre del equipo de gobierno, ha mostrado su satisfacción "porque al final la ciudad pueda tener un servicio de limpieza actualizado, a la altura de sus necesidades y en definitiva como Cádiz se merece".

En la notificación remitida al Ayuntamiento, el tribunal de la Diputación resolvió "inadmitir el recurso interpuesto por la mercantil Cointer Concesiones S.L. contra los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, con fecha del 27 de mayo de 2022, de rechazo y exclusión de la oferta de Cointer Concesiones y de clasificación de las ofertas admitidas y no rechazadas del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos del término municipal de Cádiz".

El escrito explica que "la causa que hasta el momento ha sido determinante para la inadmisión del recurso especial se basa en que no cabe admitir la simultaneidad del recurso especial en materia de contratación con la tramitación de un recurso contencioso-administrativo, aun cuando los actos que se recurren son distintos -pliego y acto de adjudicación-".

La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales es definitiva y contra la misma sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un plazo de dos meses desde la recepción de la notificación.

La decisión del Tribunal de Recursos Contractuales desbloquea un proceso paralizado desde finales del pasado mes de junio, cuando acordó suspender el procedimiento de contratación tras la interposición del recurso por parte de Cointer.