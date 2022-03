El Ayuntamiento mantiene que la oferta de Cointer es temeraria

El Ayuntamiento de Cádiz quiere poner ya la directa hacia la consecución del proceso de adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad. Ante la nueva resolución de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, se quiere actuar con celeridad para pese a la marcha atrás dictaminada no demorar excesivamente el proceso. Tanto, que la próxima semana se quiere convocar la mesa de contratación para retomar por tercera vez la adjudicación.

Siguen convencidos en San Juan de Dios de que la oferta presentada por Cointer es temeraria. “Todo el mundo lo tiene claro, salvo el Tribunal Contractual de Diputación”, trasladan fuentes del equipo de gobierno en referencia a la opinión de los técnicos municipales de Secretaría y Medio Ambiente. Según esgrimen, las alegaciones y aclaraciones elevadas por Cointer en el recurso presentado tras la adjudicación a Acciona “no aclaran las dudas respecto a la baja temeraria, ni habla del beneficio industrial, ni habla del absentismo laboral, ni cuadra numéricamente las cifras económicas”.

Por tanto, la posición municipal sigue siendo rotunda pese al dictamen del Tribunal de Contratación, que no comparten. Hasta tal punto, que ya confirman que van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (al contencioso-administrativo) “porque queremos discutir por qué se acepta fuera de plazo un informe que no se ha pedido y que no presentaron al Ayuntamiento”. “Por qué se acepta un informe que nosotros no hemos podido tener en cuenta”, añaden las fuentes del gobierno de José María González.

Esta vía contencioso-administrativa, no obstante, se afrontará en paralelo a la tramitación del expediente en el sentido que establece el Tribunal de Recursos Contractuales, que obliga a retroceder en el tiempo hasta el momento de la valoración de la oferta de Cointer. Para eso se convocará la próxima semana la mesa de contratación, con el objetivo de que en cuestión de quince días los técnicos municipales concluyan un nuevo informe que presumiblemente resolverá que existe baja temeraria en la oferta de Cointer -como insisten desde el Ayuntamiento- y que, en base a ello, volverán a adjudicar el contrato a Acciona, reiniciando una vez más el procedimiento de aprobación en el Pleno.

Respecto al recurso ante el TSJA, recuerdan en el Ayuntamiento que esa vía no paraliza el proceso de contratación, señalando que de hecho en la actualidad ya hay dos recursos elevados a este órgano por las empresas Cointer y Valoriza, que no comparten la resolución que el Tribunal de Contratación emitió en mayo de 2021.

Por tanto, la intención municipal es que el contrato vuelva a ser adjudicado a la mayor celeridad posible, elaborando un nuevo informe que daría respuesta a lo que pide el Tribunal de Contratación en su resolución del pasado lunes. La aspiración, por tanto, es que durante este año comenzara a prestarse el nuevo contrato (a priori por parte de Acciona) pendiente de posibles dictámenes a futuro del TSJA.