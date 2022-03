La Universidad de Cádiz recibe a su egresada Laura María Lechuga como doctora Honoris Causa

Un par de anécdotas: "Cuando llegué a Holanda a hacer mi postdoc, lo primero que me dijo mi jefe holandés es que nunca había admitido una mujer en su grupo de investigación y que iba a experimentar conmigo y esperaba no arrepentirse. Un gran recibimiento. Dos años más tarde, cuando terminé mi estancia, me suplicaba que me quedara y que no regresara a España. En otra ocasión, en la cena de un congreso de ingeniería, un colega noruego preguntó a todos los de mesa cuál era su área de especialización, menos a mí, la única mujer presente, porque asumió que estaba allí solo como acompañante de alguno de los hombres. A la mañana siguiente se encontró con la sorpresa de que yo era la principal conferenciante plenaria del congreso".

"Por supuesto, el hecho de ser mujer en un mundo de hombres como es mi área de trabajo, no me ha puesto nada fácil el camino". Son palabras de Laura María Lechuga Gómez, investida este viernes doctora Honoris Causa en un acto solemne que ha tenido como escenario el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real. El rector de la UCA, Francisco Piniella, presidió esta ceremonia que ha servido también como perfecto colofón para los actos conmemorativos con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer.

Así Lechuga aseveró que "la carrera científica es compleja y llena de dificultades tanto para hombres como para mujeres, y se necesita una gran perseverancia y capacidad de trabajo para superarla. Pero las mujeres, además, nos vamos encontrando obstáculos grandes y pequeños a cada paso. Recibimos menos financiación, nos cuesta más publicar en revistas de prestigio, se nos invita menos a los congresos, se nos considera menos en los órganos de decisión, la conciliación familiar es una quimera tal como está planteada nuestra sociedad y una larga lista más de situaciones injustas".

"Pero todas estas dificultades también nos han servido a las mujeres para reaccionar -según relató Laura María Lechuga- y para ser más conscientes de nuestra valía y de nuestros derechos. Hemos aprendido que solo nosotras, las mujeres científicas, podemos cambiar el rumbo de los cánones establecidos por una sociedad patriarcal. Y solo nosotras podemos ayudar con nuestro ejemplo a las próximas generaciones, porque las mujeres estamos igual de dotadas para llegar a todos los niveles y a todos los puestos que nos propongamos. Solo es cuestión de perseverancia, convicción y trabajo duro".

Laura María Lechuga no fue la única que hizo mención a la dificultad añadida que le ha supuesto el hecho de ser mujer para su evolución y ascenso en el mundo académico y de la investigación. El propio rector Francisco Piniella indicó en su discurso que se trataba también de “un acto de reivindicación del papel de la mujer en la Ciencia, de esas científicas, que, como dice la doctora Lechuga: son científicas que van saltando vallas. Vallas que la Historia, el patriarcado y la sociedad en su conjunto les hemos ido poniendo”. En el transcurso de la época actual, “necesitamos más Laura Lechuga, no solo por igualdad y justicia, sino porque ellas enriquecen la Ciencia y hacen que la sociedad avance más y mejor. No podemos permitirnos el lujo de prescindir del 50% de la inteligencia, el capital humano, el talento, la generosidad y la bondad de las mujeres. Una sociedad no puede avanzar a la mitad de su rendimiento”. Por ello, Piniella abogó por reforzar las redes para que las mujeres universitarias puedan ampliar sus capacidades técnicas y tengan más presencia en las carreras STEM (Ciencia, Tecnlogía, Ingeníería y Matemáticas).

De la nueva doctora Honoris Causa de la UCA, Francisco Piniella hizo hincapié en resaltar que Laura es “un ejemplo que reconocemos en esta Universidad, una corredora de fondo. A ella, nadie le ha regalado nada. Al contrario, ha debido de remar el doble”. Su “constancia, esfuerzo y excelencia” visibiliza “lo mejor de nuestra tierra, y, como egresada, lo mejor de la marca UCA por el mundo”. Ha finalizado con unas palabras de agradecimiento a la comunidad universitaria por su apoyo, en el reconocimiento de doctoras “brillantes” que “equilibren nuestro escogido Claustro de Honoris Causa”, ya que “ellas son mujeres semillas, de más y más mujeres que hoy salen a la calle, que ocupan las empresas, los parlamentos, la universidad, que llenan de experiencia y vitalidad nuestra sociedad”.

El profesor emérito, catedrático de Química Orgánica y rector de la UCA desde 1995 a 2003, Guillermo Martínez Massanet, como padrino de Laura Lechuga, ha leído su laudatio tomando como referencia el centro académico que ha acogido este acto solemne: la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real. Un espacio común para ambos, donde los dos emprendieron su camino docente y estudiantil, respectivamente, en los años 80. Fue su alumna, de la que recuerda su curiosidad, madurez e involucración con la Universidad como representante de los estudiantes. Esta relación continuó a lo largo de los años de vida profesional, en paralelo cuando fue rector y ella ya investigadora del CSIC.

Logros científicos

Martínez Massanet realizó un recorrido por la larga e intensa trayectoria científica y laboral de la egresada (licenciada en Ciencias Químicas) de la UCA que ha llevado a Laura María Lechuga a trabajar en diversos y relevantes centros de investigación nacionales e internacionales y a transferir sus conocimientos al ámbito empresarial desde contratos de colaboración y a través de la creación de dos empresas de base tecnológica y la puesta en marcha de ocho familias de patentes. En los 14 años que lleva en el Instituto Catalán de Nanociencias y Nanotecnología (ICN2) ha desarrollado “una ingente labor científica que la ha colocado a la vanguardia de la investigación sobre biosensores fotónicos, campo en el que se han convertido en un referente mundial”. Entre sus logros, ha detallado 245 trabajos de investigación, de los que un buen número se han publicado en revistas “con un índice H de promedio de 53 y más de 10.000 citas”, 90 proyectos competitivos, de los que 56 fue coordinadora o investigadora principal, de gran importancia y repercusión social como los biomarcadores para el diagnóstico y pronóstico de cáncer de ovario o la nanodetección para diagnóstico y vigilancia en el Covid-2019. Por ello, enumeró que es desde 2014 “felow member” por la Optical Socity of América, seleccionada en 2016 como la mejor investigadora española por la revista Quo y Premio Física, Innovación y Tecnología que concede la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA o Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, Jaume I en Nuevas Tecnologías en 2020 y Premio Implicación Social del Consejo Social de la UCA en 2021.

La recién investida doctora Honoris Causa agradeció al “Claustro, Rector y Junta de Gobierno por otorgarme esta máxima distinción de la Universidad de Cádiz, mi Universidad”. Hoy es “un día muy feliz en mi vida”, ha confesado con emoción; puesto que aquí inició su formación académica y científica. “Fueron años felices y de considerable aprendizaje”, de los que ha puesto en valor las amistades que cultivó para toda la vida y la inspiración y ayuda que encontró en su profesorado. En concreto, ha personalizado esta gratitud en el doctor Rafael García Roja por su guía para realizar la tesis doctoral hacia el CSIC y el Centro Nacional de Microelectrónica. Allí llevó a cabo una novedosa línea de estudio sobre dispositivos sensores y biosensores que pronto obtuvo el interés del sector productivo, con Tabacalera SA: “fue en aquel preciso momento cuando descubrí la relevancia de poder hacer ciencia básica-aplicada y trasladarla a un dispositivo real que fuera de utilidad real para una empresa y, por la tanto, para la sociedad”.

Laura Lechuga relató las experiencias en su estancia postdoctoral en Holanda y sobre como ese tiempo le abrió la mente a abordar la investigación científica desde la innovación y la transferencia, y el trabajo multidisciplinar, y su posterior incursión en el mundo de la empresa, la relevancia de la financiación pública y privada para poder realizar sus investigaciones. Y, el inicio de su actual trabajo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), que supuso “un cambio importante en el modelo de hacer nuestra investigación, accediendo a un sistema más ágil, donde prima la excelencia y la investigación de calidad en un entorno más competitivo”.

Con respecto a su línea de estudio, Lechuga destacó, con la intención de expresar la importancia de sus estudios para la sociedad en general, que “los dispositivos biosensores que diseñamos nos permiten el análisis precoz de cualquier tipo de enfermedad utilizando tan solo unas gotas de nuestros fluidos corporales, como pueden ser unas gotas de orina, sangre, suero, lágrimas o saliva”.

En el caso de la pandemia, ha trabajado de forma intensiva para dotarnos de herramientas: con un biosensor serológico, incluida su validación clínica completa, que con tan solo unas gotas de sangre y pocos minutos, que no solo da una respuesta si/no sino que además indica cuántas inmunoglobulinas ha desarrollado cada persona y “estamos también finalizando un biosensor para la medida directa del virus en las muestras de los pacientes que, además de un si/no, nos informa de la carga viral desde el primer día de la infección, uno de los parámetros más relevantes y que no es posible obtener con los tests rápidos existentes. Ambos desarrollos pueden constituir la primera tecnología de diagnóstico made in Spain”.

Rechazo al ataque militar en Ucrania

El rector, Francisco Piniella, como no podía ser de otra manera, tuvo a lo largo de su discurso de presentación de Laura María Lechuga palabras de condena contra la barbarie que se vive a día de hoy en Ucrania a raíz de la invasión rusa. De ahí “nuestro rechazo al ataque militar y nuestra reclamación, como lo vienen haciendo todas las universidades españolas de acuerdo con las recomendaciones de CRUE, de reclamar el cese inmediato de una actuación que constituye una grave agresión al pueblo ucraniano y al derecho internacional”, sentenció Piniella.