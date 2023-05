La UCA busca mujeres que quieran mejorar su estado general de salud

El grupo de investigación ExPhy de la Universidad de Cádiz avanza en su programa de la intervención del ejercicio físico y la dieta para mejorar la salud de personas con diabetes tipo 2, y hasta la fecha lo está haciendo con más voluntarios que voluntarias. Por ello, los investigadores principales, Cristina Casals y Jesús Ponce, que cuentan con varios proyectos financiados por el Ministerio de Sanidad (EDUGUTION, APETEX y ENTRENOX), animan a las mujeres a inscribirse en un programa que se ofrece de forma totalmente gratuita.

Cabe recordar que este proyecto realiza una valoración clínica con un análisis de sangre completo, así como de otras medidas de gran interés como son el funcionamiento del músculo, considerado un órgano endocrino con un papel clave en la captación de glucosa, o la medición de la microbiota intestinal, que también tiene un rol importante en la utilización de la glucosa y en la consecución de la pérdida de peso, o como los investigadores matizan, en la pérdida de grasa corporal.

La diabetes es una enfermedad silenciosa que, si no se trata adecuadamente y a tiempo, provoca consecuencias graves, incapacidad y aumenta la mortalidad. Así, cuanto antes sea tratada y la participante pueda tener suficientes herramientas para saber cómo controlarla, más fácil será evitar los efectos negativos de la enfermedad. Hay que actuar cuanto antes y esta oportunidad de recibir un tratamiento individual y gratuito por parte de profesionales con una excelente calidad científica puede ser única.Participación gratuita

Aunque en el estudio pueden participar tanto hombres como mujeres con diabetes tipo 2, en este tiempo los investigadores han observado que hay mayor número de voluntarios varones, cuando las plazas ya están a punto de cubrirse. Así, desde la UCA se anima a todas las mujeres interesadas para que contacten, bien llamando al 686767615 o bien a través del correo electrónico edugution@uca.es, para recibir más información y aprovechar la oportunidad de alcanzar un cambio físico y mental consiguiendo el manejo adecuado de esta enfermedad.

El metabolismo y los cambios endrocrinos son muy distintos entre la mujer y el hombre

En este sentido, el equipo de trabajo de la UCA recuerda que el metabolismo de la mujer y los cambios endocrinos en la etapa adulta son muy diferentes al de los hombres, y esto debe ser incluido en los estudios de investigación de los que luego derivarán un diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el sistema sanitario adecuados y específicos para las mujeres.

Los investigadores explican que hay algunas características de las mujeres que dificultan la pérdida de grasa, pese a realizar ejercicio físico y dieta, y es por ello que este grupo está especializado en el abordaje de la mujer pre, peri o post menopáusica, pero nos cuentan que al final el poder avanzar en la ciencia y mejorar la salud de las mujeres requiere de voluntarias que puedan compatibilizar la participación en el estudio y sus tareas diarias. Respecto a este punto, destacan que hay diferentes intervenciones con diferentes requisitos de tiempo, así como la flexibilidad del grupo de investigación para adaptarse al horario y día que mejor le venga a la participante.

La mayoría de las personas que desarrollan diabetes tipo 2 han intentado previamente cambios en el estilo de vida con resultados muy diversos, ya que o bien fracasaron porque no sabían cómo hacerlo o bien lo consiguieron pero con resultados inconsistentes y el temido efecto rebote. Situaciones o fases complicadas en la vida a nivel psicológico o el dejar de fumar, entre otros aspectos, también ponen trabas para el cuidado de la salud.

Desde este proyecto de la UCA, un equipo multidisciplinar (endocrinos, nutricionistas, entrenadores personales titulados, enfermeras y médicos rehabilitadores, entre otros) realiza una atención y seguimiento del paciente durante tres meses, de forma totalmente individualizada con cada participante y gratuita, aplicando todos sus conocimientos científicos para conseguir una mejora de la salud y una pérdida estable de la grasa corporal. De hecho, los investigadores cuentan con numerosos casos de éxito con participantes que han conseguido mejorar el control de la diabetes e incluso reducir o eliminar la medicación.

En el estudio se incluyen mujeres u hombres de menos de 65 años con diabetes o pre-diabetes, que tengan sobrepeso, dispuestas a desplazarse para las pruebas a Puerto Real, que no hayan tomado antibióticos orales en los últimos tres meses y que tengan una medicación estable en los últimos seis meses sin cambios grandes de peso. En relación a la medicación, pueden entrar participantes que no tengan ninguna medicación o bien que se mediquen con pastillas (como Metformina o similar) o inyectables (como Ozempic o similar), pero en esta fase no pueden incluir a personas que se inyecten insulina.