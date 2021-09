Teófila Martínez: “Muchos seguimos desconociendo la labor diaria de los prácticos

Aparte de la intervención de Sánchez y De Bricio, las jornadas sobre practicaje que acogieron esta semana la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, fueron otras muchas ponencias las que gozaron del máximo interés y aceptación por parte del público que asistió durante el jueves y el viernes a este congreso.

Y antes de iniciarse las exposiciones, destacar las palabras que, durante el acto inaugural, dirigieron al público asistente tanto de manera presencial como a distancia de manera telemática, tanto de la presidenta de la Autoridad Portuaria del Puerto de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, como del rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Piniella.

Martínez, por su parte, quiso aprovechar la ocasión para darles las gracias, no sólo al servicio de prácticos sino al resto de la comunidad portuaria por su ejemplar comportamiento durante la pandemia.

Martínez no dejó de reconocer el beneficio de jornadas como ésta en la que “algunos nos damos cuenta del desconocimiento que tenemos sobre el día a día de la labor de los prácticos, como es mi caso, que intento aprender poco a poco y cada día os admiro más porque reconozco que, a veces, desde fuera, desde el otro lado de la verja del muelle todo parece que va perfecto y que todo marcha de manera automática y nos olvidamos de la cantidad de hombres y mujeres que llevan a cabo este tipo de trabajos muy complicados e imprescindibles para el buen funcionamiento de toda nuestra actividad”.

Martínez recordó que hace unos días se conmemoró el aniversario del atentado de las Torres Gemelas, “un acontecimiento que transformó la seguridad a nivel mundial y que ha tenido un claro impacto en los puertos del mundo entero”.

Y lo mismo ha pasado, según la ex alcaldesa del PP, con la pandemia, “que no sólo ha transformado nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos e incluso de trabajar, sino que también ha puesto de manifiesto la importancia del sector marítimo portuario para garantizar los suministros y la economía, así como vuestro valor, en el más amplio sentido de la palabra, porque demás de válidos y esenciales habéis demostrado ser valientes”.

Piniella destacó que el puerto de Cádiz ha sabido hacer de la crisis, oportunidad

Teófila Martínez no se guardó ningún piropo y confesó que durante los dos años que venimos viviendo el impacto del Covid “me he sentido muy orgullosa de pertenecer a una sociedad que cuenta con un sistema y una comunidad portuaria con unos profesionales que han dado el do de pecho en los momentos más difíciles y, sobre todo, al principio cuando no sabíamos si íbamos a tener guantes o mascarillas o epis o si los barcos iban a seguir viniendo o no”. En ese momento, la presidenta de la APBC supo valorar la llamada de los responsables de todos los servicios portuarios, amarradores, prácticos, remolcadores, estibadores, etcétera, brindando su trabajo para que nada faltara. “Tengo que confesaros que he aprendido mucho y quiero que sepáis que la pandemia ha servido también para que el resto de la sociedad dé valor a todo lo que se hace en el mar y en nuestros recintos portuarios”. A esto, añadió que se siente firmemente convencida de que “somos un equipo, una cadena en la que cada eslabón cuenta, pero especialmente vuestra tarea y me congratula veros tan preocupados por la seguridad y la fortaleza para que esa cadena esté siempre fuerte y segura”.

Por su parte, Francisco Piniella, que ejerció como anfitrión de las jornadas técnicas, destacó que esta convocatoria era una muestra más de que “la UCA afortunadamente es cada vez más una universidad del mar”.

“Y nada es por casualidad –insistió Piniella– porque el mar está en el ADN docente, científico, de transferencia y divulgación de la Universidad de Cádiz, que es una referencia nacional e internacional de los estudios marinos y marítimos en todos sus ámbitos, que son muchos. Nuestro futuro es azul y verde. Debemos crecer de forma sostenible, inteligente, integradora, pero siempre mirando al mar, contando con el mar”.

Piniella admitió que decir esto en una ciudad como Cádiz podía resultar una obviedad porque “estamos rodeados de mar y este Atlántico que nos envuelve ha sido el cauce histórico, presente y futuro del progreso de esta ciudad, de esta provincia y de esta tierra”.

Y ya, dirigido a Teófila Martínez, el rector quiso reconocerle que el de Cádiz ha sido un puerto “que ha hecho de la crisis, oportunidad, incrementando su actividad en plena pandemia. Ha vuelto a demostrar que todo el personal portuario ha formado parte de los profesionales considerados esenciales frente al Covid, y eso es justo reconocerlo”.

“Esta crisis no ha parado al puerto de Cádiz sino todo lo contrario”, dijo Piniella durante la apertura de estas jornadas, a lo que sumó su agradecimiento a la presidenta de la APBC por “fortalecer esta línea de trabajo colaborativo con la UCA. Son muchos los retos compartidos”.

Piniella terminó diciendo que Cádiz debía aprovechar esta potencialidad para erigirse como un “puente privilegiado que desemboca de manera natural en Iberoamérica y en la gran plataforma logística del sur de Europa. Aquí tenemos que remar juntos”.