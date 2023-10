Teófila Martínez: "Cádiz no está masificada; tenemos 150 días al año sin solo crucero"

La ciudad de Cádiz no sólo no sufre la masificación del turismo de cruceros, sino que esta actividad está generando empleo en otros sectores como el industrial y el cultural. Esto es lo que sostuvo esta mañana, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) durante la presentación del III Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros (CITCA Suncruise), que se celebrará en el Parador de Cádiz los días 19 y 20 de octubre. El de la capital gaditana es en la actualidad el quinto puerto de España que más escalas acoge, "y aún tenemos 150 días en los que no hay ni un sólo barco", argumentó Martínez.

"Este tercer congreso para nosotros es importantísimo; es una gran oportunidad y un gran regalo porque nos ayuda a andar con pie firme tras ese objetivo que nos impusimos hace años de estar entre los mejores. Este congreso forma parte de esa estrategia. Son congresos muy técnicos en los que se reúnen las navieras, los consignatarios, las empresas auxiliares, los expertos, los touroperadores y se aprende mucho. Se trata de aprender y de aportar", explicó la presidenta de la APBC.

Martínez aseguró que ya aprendieron mucho en los dos primeros congresos celebrados en Sevilla y Málaga, por ese orden, y que ya han detectado cambios avanzados por los expertos en anteriores ediciones. "El de Cádiz es el quinto puerto en escalas de España, tenemos unos magníficos servicios y activos logísticos", afirmó Teófila Martínez, ejemplificándolo con la chimenea recién construida por Navantia para uno de los cruceros de Carnival. "Esas escalas que desde hace años han venido creciendo no solamente generan puestos de trabajo en lo que tradicionalmente llamamos el sector turístico, sino también en el industrial porque si desde el año 1997 no hubieran crecido las escalas y Cádiz no se hubiera convertido en un puerto atractivo, seguramente el astillero de reparaciones de Cádiz no estaría hoy entre los mejores del mundo en esta actividad, con lo que eso conlleva para la industria auxiliar", explicó.

"El turismo de cruceros es algo más de que los barcos lleguen a puerto para hacer una escala, que se bajen los turistas y consuman", aseguró la presidenta de la APBC. "No; genera además una buena cantidad de puestos de trabajo en la industria, fomenta actividad en el sector servicios en el cultural, en forma de conciertos y otros eventos. De hecho, ya nos avisaron en el primer congreso que iban a comenzar a pernoctar en algunas escalas y eso se está produciendo ya en el puerto de Cádiz. El año pasado hubo más de 20 escalas nocturnas, es decir, de barcos que llegan al mediodía y se van al siguiente y este año vamos por el mismo camino".

"También nos dijeron que estaba cambiando la demanda del crucerista y había más apetencia por el crucero premium, por el de menor tamaño, por el más especializado en las rutas culturales. Y eso también lo hemos notado. Además, los cruceristas quieren estar en una ciudad como Cádiz que la han denominado en algunas encuestas como una joya escondida. El 80% de los cruceristas así la ha definido.

No obstante, la presidenta de la APBC reconoció que para convertir las ciudades en modernas, atractivas, sostenibles, e inteligentes, en los puertos "nos encontramos con muchas pegas de carácter administrativo, porque el mundo de los cruceros va más rápido que el del transporte marítimo y el de una administración pública como Puertos del Estado. Llevamos cuatro años trabajando para que se conecten al suministro eléctrico los barcos cuando llegan a Cádiz y en este momento podemos decir que el año que viene podríamos tener el primer enganche, pero llevamos cuatro años trabajando; me parece que es una barbaridad". "Tenemos que ser sostenibles para estar entre los mejores y eso necesita mucho trabajo que a veces no se ve. Este congreso va a ayudar a que la sociedad tenga esa información", recalcó.

"Un puerto tiene que ser sostenible, eficiente e inteligente o no va a ser. Hoy no se miden los puertos por su tamaño, sino por sus servicios y sus activos logísticos. No nos dejemos llevar por determinados mensajes o titulares, que tienen una carga especial de opiniones que van en contra de todo", sostuvo Teófila Martínez. "El ciudadano tiene que tener la suficiente información para saber cuál es el impacto real de los cruceros. Porque aunque somos el quinto puerto en escalas hay en Cádiz 150 días en los que no hay un solo barco. No estamos masificados. No estamos generando el problema del que hablan desde algunos sitios. Los gaditanos tenemos mucho que aportar, pero también mucho que aprender, pero a un ritmo que nos conduzca a ser los mejores".

"Todo genera puestos de trabajo y riqueza en el sector turístico y también en el industrial", destacó Teófila Martínez.