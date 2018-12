Susana Bermúdez Tallafé: "En este 2018 las mujeres han dado un giro a la historia"

En lo personal y en lo colectivo, este casi extinto 2018 ha sido “un año exitoso” para Susana Bermúdez Tallafé, la única mujer estibadora del Puerto de Cádiz. “En este año 2018 las mujeres han dado un giro a la historia. Nunca se había visto antes una unión tan fuerte, todas juntas luchando”, explica esta gaditana que comenzó trabajando en la estiba “como eventual” durante 10 años, “en los cuales de lunes a domingo tenía que acudir al muelle a las 7.00 para ver si había carga de trabajo, y si no había jornal volvía a casa con las manos vacías, por lo que lo compaginaba con otros trabajos”, hasta que en 2012, y después de presentarse “tres veces” a una convocatoria que salía “cada cuatro años”, consiguió su puesto en la plantilla de Estibadores.

“Sí, ha sido bastante duro. Ahora te puedo decir que tengo una gran suerte con mis compañeros de trabajo pero al principio no fue sencillo y te mentiría si dijera que nunca recibí ciertos comentarios machistas, pero eso no me impidió para seguir adelante”, relata Bermúdez que hoy es una de las, apenas, 400 mujeres de los 7.000 trabajadores que hay en España en el sector de la estiba portuaria.

“Y aún existen Puertos en España donde no hay ninguna mujer trabajando, por lo que hay que seguir con este movimiento imparable por la igualdad”, anima esta profesional a la que le gustaría “poder tener compañeras” en su trabajo en el Puerto de Cádiz y que se congratula “por la entrada de mujeres, por primera vez, en el Puerto de Algeciras”.

De hecho, el avance de las profesionales en su sector es una de las grandes preocupaciones de Bermúdez que en este año ha conseguido “reunir aquí en Cádiz a más de 80 estibadoras de muchos puertos de España en el 2º Encuentro Nacional de Estibadoras Portuarias”, se congratula sobre un simposio “en el cual pudimos debatir sobre nuestros derechos como trabajadoras en el sector de la estiba”.

Un sector durísimo donde “no sólo hay que estar en forma físicamente sino también mentalmente porque a parte de ser un trabajo muy duro y con alto nivel de peligrosidad, trabajamos bajo una presión constante”, confirma la trabajadora que tampoco niega que 2018, al igual que 2017, “ha sido un año de continuo conflicto” para los trabajadores de la estiba que han respondido “con unión y profesionalidad”, dice, al pulso con el Gobierno por la reforma del sector.

Con todo, 2018 ha sido un año luminoso para Susana “en la visibilización de la lucha de las mujeres por la igualdad”. “Y deseo para 2019 que las mujeres se unan pero que también estemos unidas a los hombres y ellos a nosotras. Y que recordemos que tenemos el poder dentro de nosotras y que cuando empecemos a soltar los miedos comenzaremos a construir nuestros sueños”.