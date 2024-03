Sale ardiendo un autobús en Cádiz: "Escuché una explosión y al llegar vi mi coche dañado"

Un autobús de la empresa Rico Bus ha salido ardiendo esta mañana en la avenida de la Sanidad Pública, a la altura del CEIP Tierno Galván, frente al edificio de Correos.

Según los primeros datos, nadie ha resultado herido aunque el fuego sí ha afectado a dos turismos que se encontraban aparcados en las inmediaciones, que han quedado completamente calcinados, al igual que una palmera de la zona. Otros tres vehículos han sufrido daños de distinta consideración.

El suceso mantiene cortado al tráfico en este momento el carril de salida de la ciudad de la avenida.

El incendio ha provocado una gran humareda negra, visible a esta hora desde distintos puntos de la ciudad.

Al poco de producirse el suceso llegaban a la zona varios de los propietarios de los coches afectados por el fuego.

María vive en el edificio Los Delfines, a unos cientos de metros del lugar del suceso. "Escuché una explosión y vi mucho humo. Después ya me vine para coger el coche e ir al trabajo y lo vi dañado". Fue entonces cuando vio que su vehículo, marca Peugot, había sufrido daños. "Me agobie al ver el autobús quemado", cuenta a Diario de Cádiz. Su coche ha sido el menos afectado de los cinco dañados al estar estacionados junto al carril donde salió ardiendo el autocar.

Junto a ella estaba Francisco. Llegó a la zona sin consciencia de que había ocurrido una explosión, pero a medida que se acercaba a donde tenía aparcado su coche vio a los bomberos. "Que no me toque, que no me toque", se dijo tras saber que no se habían producido heridos. Su coche, que iba a coger para trasladarse al Campus de Puerto Real, donde estudia, sí tenía daños más importantes en la parte delantera.