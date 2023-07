El SAS contratará en Cádiz a médicos extranjeros para poder cubrir mejor las vacaciones

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía acaba de dar libre para la contratación de médicos extranjeros para cubrir puestos asistenciales de difícil cobertura en hospitales y centros de salud como los de Cádiz, así como en puntos de Urgencias y especialidades médicas.

Para ello han procedido a facilitar el proceso de contratación al eximir del requisito de la nacionalidad a los médicos extranjeros no comunitarios tal y como ya refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Al parecer, el acuerdo del Consejo de Gobierno incluye también a los enfermeros y enfermeras a pesar de que la olas única del SAS aún no está agotada para este sector, de manera que no se espera aún la contratación enfermeros extranjeros no comunitarios, al menos, de momento.

Tal es la situación que no sólo los propios políticos los que quieren llamar la atención sobre este déficit sino que ya muchos centros sanitarios de Andalucía han tenido que colgar en sus puertas de acceso un anuncio en el que informan de la suspensión de citas médicas provocado por la falta de profesionales.

Se da la circunstancia de que el SAS ya tiene nombrados a 848 profesionales extranjeros, aunque se prevé que esta cifra aumentará de manera ostensible a lo largo de las próximas semanas tras la eliminación del requisito de nacionalidad para foráneos a la hora de trabajar como médicos o enfermeros en la sánida pública gaditana.

La nacionalidad de los nuevos especialista que se podrían instalar en la sanidad pública en fechas próximas suelen estar relacionada con países del Norte de África así como de países de Latinoamérica, que disponen de la titulación homologada si bien no han realizado el MIR.

La Administración autonómica no deja de reconocer que se trata de una medida provisional ante las "graves dificultades para contar con personal médico disponible".