"Queremos garantías de que nuestras vidas no están siendo expuestas a riesgo por el uso de esta vacuna"

Profesores y personal no docente de los centros educativos gaditanos comenzaron a vacunarse la última semana de febrero. Ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y esperan la segunda, en el mes de mayo. Pero la decisión del lunes 15 de marzo del Ministerio de Sanidad de suspender su administración de esta vacuna de forma temporal, durante dos semanas, está llevando la inquietud a estos profesionales. El fallecimiento en Marbella de una profesora vacunada con Astrazeneca, hecho que está siendo investigado por la Consejería de Salud, no ha hecho más que alentar sus temores. Al respecto, Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz, ha precisado que "consideramos, sin crear alarma social, y fuera de luchas entre las grandes corporaciones farmacéuticas, que es necesario que las autoridades sanitarias y quienes están encargados de velar por la salud del personal docente y educativo, den garantías de que nuestras vidas no están siendo expuestas a riesgo por el uso de esta vacuna".

En palabras de su presidenta, María Jesús de León, "los últimos acontecimientos nos obligan como representantes del profesorado de esta provincia a exigir la investigación por parte de las autoridades sanitarias, y la implicación de nuestros referentes en salud laboral, que son la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Delegación y la Inspección de Trabajo, del alcance real de los efectos de la vacunación con AstraZeneca entre el personal educativo, ya que la muerte de nuestra compañera en Málaga convierte todo este asunto en un tema de salud laboral de verdadero riesgo, máxime cuando, recordemos, aún queda por administrar la primera dosis a muchos compañeros y compañeras, la segunda a todos, y el personal mayor de 55 años aún no ha sido vacunado y corre el rumor de que finalmente se utilizaría esta misma vacuna".

María Jesús de León. Presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario. "Los últimos acontecimientos nos obligan a exigir la investigación por parte de las autoridades sanitarias, y la implicación de nuestros referentes en salud laboral, que son la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Delegación y la Inspección de Trabajo, del alcance real de los efectos de la vacunación con AstraZeneca"

Desde la Junta de Personal Docente manifiestan su "solidaridad con la familia y comunidad educativa, así como nuestra preocupación por el fallecimiento de la profesora malagueña de 43 años, madre de dos hijos, tras ser vacunada con AstraZeneca". Recuerda la Junta que "a pesar de que el consejero Imbroda hizo unas declaraciones que causaron gran indignación entre la comunidad educativa al decir que no le constaban los efectos secundarios de esta vacuna, esta Junta ha tenido constancia de un elevado porcentaje de casos que han afectado al desarrollo de la actividad educativa de los centros y provocado a docentes malestar durante 24/36 horas ( fiebre elevada, dolor muscular, hinchazón en brazos...)". Añade De León que "de entrada hubo rechazo a esta vacuna por ser la que menos cobertura parecía tener, y ser la elegida para vacunar al personal de Educación, que se ha sentido abandonado por parte de la administración en la gestión de esta crisis. Y, aún sin estar del todo convencido, la mayoría del profesorado optó por la vacuna ante la situación de riesgo que vivimos a diario en las aulas y la posibilidad de contribuir a generar inmunidad y colaborar en el control de la pandemia".

Por su parte, Marian Avancino, responsable de Educación de CSIF Cádiz, ha querido transmitir “un mensaje de calma y tranquilidad”. La dirigente sindical recuerda que las vacunas “se han retirado provisionalmente como medida únicamente preventiva”. Desde CSIF se afirma que “no tenemos ningún indicio ni certeza de que algún profesor o personal no docente vacunado haya mostrado algún tipo de reacción adversa más allá de los conocidos efectos secundarios”.

Avancino pide “confiar en las autoridades sanitarias, que hasta el momento están mostrando muchísima prudencia. Y, por favor, tranquilidad y calma. No tengamos miedo que estamos en buenas manos”.

La segunda dosis está en el aire. Mientras, se está esperando un informe del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) sobre la idoneidad de continuar con su inoculación, después de darse algunos casos de trombos en personas que se habían puesto esta vacuna AstraZeneca en países de la Unión Europea.