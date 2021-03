El puente de Andalucía, aliado de los profesores para recuperarse tras recibir la vacuna

Los primeros grupos de profesores y personal no docente de centros de Primaria de la capital gaditana, menores de 55 años, comenzaron a vacunarse contra el Covid-19 el jueves de la semana pasada convocados por la Delegación Territorial de Salud. El hecho de que estos trabajadores no tuvieran que regresar a los colegios hasta este martes, debido al largo Puente de Andalucía, posibilitó su plena recuperación tras los efectos secundarios de la vacuna, la AstraZeneca. En otras localidades españolas el hecho de vacunar a estos empleados el día antes de una jornada lectiva ha provocado numerosas bajas laborales, poniendo en peligro el funcionamiento habitual de los colegios. De momento, en Cádiz, con vacunas el jueves y el viernes, los efectos no han tenido esta repercusión. Pero como quedan por vacunarse varios centros, existe ese temor.

Los efectos secundarios dejaron a muchos de estos trabajadores durante las siguientes 24 horas con fatiga, cansancio, cefáleas, dolores musculares e incluso fiebre. Muchos de estos empleados de los centros educativos tenían la sensación de estar de resaca. Mas los efectos son los ya observados en los ensayos clínicos de esta vacuna AstraZeneca, que en España, de momento, no se están administrando a mayores de 55 años porque en dichos ensayos no se ha certificado su eficacia.

Hasta el momento se han vacunado profesores y el personal no docente de un buen número de colegios, tanto públicos como concertados. Alguno en el centro de salud de La Laguna y la mayoría en el Centro Náutico Elcano, cedido por el Ayuntamiento de Cádiz para el proceso de vacunación. La segunda dosis la recibirán en el mes de mayo.