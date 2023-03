Publicado el videoclip de 'La lengua', himno oficial del IX Congreso Internacional de la Lengua Española

La canción 'La lengua', realizada por el artista gaditano Riki Rivera como himno del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en Cádiz del 27 al 30 de marzo, ya cuenta con videoclip. Ha sido el propio cantautor quien ha publicado el montaje final a través de su canal de YouTube.

Con dirección y realización de Diego Villalba, el videoclip cuenta con la actuación estelar del humorista sevillano Manu Sánchez y el autor de Carnaval Kike Remolino.

El videoclip tiene su base en dos lugares emblemáticos de la ciudad como son las plazas de San Juan de Dios y San Antonio, aunque también recorre otros espacios como la calle Nueva, el Campo del Sur o La Caleta.

Así, el objetivo de este tema es mostrar la importancia de "la comunicación entre personas sin importar las formas autóctonas usadas, los acentos, dialectos, etc.".

Ante esto, la historia trata sobre "el encuentro de un señor lejano que no entiende cómo habla la gente del sur y comete el error de preguntar: "Perdona, ¿qué te pasa en la lengua?".

Con esta premisa 'La lengua' pretende mostrar la "gran riqueza lingüística" que existe en la ciudad, teniendo como moraleja la importancia de la comunicación entre las personas a pesar de la palabra o el acento. Todo ello bajo la respuesta "a mí no me pasa nada en la lengua, se me entiende clarito, usted va despacito y le llevo ventaja".

Este tema fue estrenado el pasado 28 de febrero en la Gala del Día de Andalucía que emitió Canal Sur TV y ya se encuentra disponible en todas las plataformas.