Riki Rivera defiende la 'Lengua' de Cádiz, el himno del Congreso gaditano

A pocas semanas de celebrarse el Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, el gaditano Riki Rivera ha presentado su tema 'Lengua' en la Gala de Andalucía que emitió Canal Sur y que ha escrito precisamente con motivo del evento en la ciudad para convertirse en su himno.

El gaditano explica en sus redes sociales que este tema "pone en valor todos nuestros dialectos, acentos y expresiones de nuestra lengua española, en la visión de un gaditano" y adelanta que estará disponible el próximo 17 de marzo en todas las plataformas.

El artista, que ha agradecido la implicación del área de Cultura del Ayuntamiento gaditano, responde a todos aquellos que dicen no entender a los andaluces y gaditanos con un magnífico "a mi no me pasa nada en la lengua, se me entiende clarito, usted va despacito y le llevo ventaja". Aquí el adelanto: