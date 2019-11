Plocia refuerza su apuesta hostelera con un restaurante "muy internacional"

Hace unos años que Plocia se asentó como uno de los referentes de la hostelería gaditana. Ahora refuerza aún más su oferta con el anuncio de la apertura, prevista para el próximo mes de febrero, de un nuevo restaurante ya en obras que ocupa el espacio debajo por un centro médico.

El local, con una superficie de 200 metros cuadrados, se integra en la oferta hostelera del empresario Eduardo Sánchez-Vallejo que en la misma calle ya gestiona con evidente éxito The Cabin.

"Vamos a ofrecer una cocina del mundo, de diferentes países, bastante novedosa", afirma el hostelero a este diario aunque prefiere no adelantar la carta que se ofrecerá para que sea una sorpresa, al igual que omite el nombre del nuevo establecimiento. Aprovechando que se ubica en la zona más ancha de Plocia se contará con una terraza con capacidad para una veintena de mesas. La previsión inicial es contar con una plantilla de unas quince personas.

Con un diseño moderno, industrial, con la cocina vista, la oferta será excepcionalmente asequible con un coste medio entre 15 y 20 euros para un público entre los 25 y 55 años de edad.

Una peculiaridad del nuevo establecimiento es la sinergia con The Cabin. Sánchez-Vallejo pone algunos ejemplos de esta conexión: "The Cabin tiene una oferta de 40 tipos diferentes de cervezas. Si alguien pide una en el restaurante que no está en la carta, se le sirve desde The Cabin. Y lo mismo pasará con los platos de las distintas cartas". Una circunstancia que sin duda será especialmente beneficiosa cuando uno de los dos locales esté lleno.

Eduardo Sánchez-Vallejo destaca el espacio relevante que ocupará el nuevo restaurante en una calle tan potente como es Plocia. Ya cuenta con música en vivo en la misma vía como forma de ambientar la estancia en los locales, algo que es muy valorado por una clientela que en un 70% son turistas extranjeros. Como fórmula de atracción, además de una carta de productos de calidad, The Cabin dispone de cinco pantallas de televisión, la oferta gastronómica se oferta en varios idiomas, los mismos que maneja la plantilla. Además, la empresa mantiene un control de los grandes barcos que llegan a Navantia a reparar "para atraer a nuestro local a quienes trabajan en los mismos".