Pelea en la Punta: "Hay sábados que sólo tenemos una patrulla de la Policía Nacional para toda la ciudad"

Cuando la Punta de San Felipe se convirtió en la madrugada del domingo en un OK Corral sin pistoleros pero con una muchedumbre dándose candela no había ni un agente de la Policía Nacional en la zona. La gresca fue de campeonato. En la parte superior de la zona de ocio gaditana, pasada la discoteca Momart, unas 40 personas habían iniciado una pelea multitudinaria que ponía en peligro su integridad física. Por un lado una banda de una treintena de tipos de Jerez; por el otro, una decena de portuenses. De los puñetazos se pasó al lanzamiento de objetos, de piedras, de botellas, mobiliario urbano, de todo. La Policía Local llegó para intentar apaciguar los ánimos pero las pasó canutas. Por eso se pusieron en contacto con la Policía Nacional, que informó que en ese momento no contaban con efectivos. Esto último es gravísimo cuando se produce un hecho de estas características pero, según el sindicato policial Jupol, es de lo más habitual los fines de semana.

“Es la tónica general desde hace mucho tiempo en Cádiz”, dicen fuentes sindicalistas. “Tenemos un catálogo de puestos de trabajo muy anticuado, y, por consiguiente, hay poca gente en la Comisaría, como muestra, lo de este pasado sábado. Estamos normalmente tres zetas por turno, cuatro con suerte cuando hay gente de prácticas, pero ahora no tenemos porque se fueron a jurar el cargo a finales de mayo y no vienen hasta finales de julio”.

Además la Policía tiene que cubrir los servicios de puerta, calabozos, cuartel (dónde se hacían antes los DNI) y Subdelegación del Gobierno. “Encima, si te coincide que haya algún compañero de permiso o de baja,s como suele pasar, pues tienes que la mayoría de días, incluido noches de fin de semana, haya dos patrulleros, incluso solo uno hemos estado muchas veces. Normalmente se saca algún servicio extraordinario, horas extras, pero no pagan la noche completa porque no hay dinero para ello. Te dan 80 euros, que con los descuentos de impuestos se te quedan en 60 o poco más. Así que no hay mucha gente que quiera trabajar un sábado por la noche por esa miseria”, dicen.

Hay veces que es la propia UPR quien se encarga de los refuerzos, pero no están la noche completa, se suelen ir a las 3 o 4 de la madrugada “porque no les pagan nocturnidad ni turnicidad, aparte de que como cubren eventos y problemas de toda la provincia, habitualmente los fines de semana o no están en Cádiz o no pueden meterles más servicios”.

El peligro para la Policía en peleas del calado de la del pasado sábado es enorme. “Muchas veces nos hemos visto un coche solo, en ocasiones uno de nosotros con un chaval de prácticas que no tiene ni experiencia en broncas y movidas de este tipo, que no sé ni cómo salimos de ellas muchas veces. Es muy complicado todo, y eso que el jefe de los zetas se rompe la cabeza como puede para que se cubra todo lo posible, pero de dónde no hay no se puede sacar más”, dicen desde Jupol.

El sindicato lleva mucho tiempo reclamando más personal, “pero nos van dando migajas, comisiones de servicio a cuentagotas... Y de medios mejor no hablamos. Tenemos un vehículo tipo zeta, porque los demás o están averiados, que tarden muchísimo en arreglarlos, o se les ha terminado el renting y se los han llevado. Solemos salir a trabajar en furgonetas, o coches prestados de otras comisarías”, asegura.

Finalmente la pelea acabó con tres agentes de la Policía Local lesionados y otros tantos detenidos entre los peleones por un delito de atentado contra la autoridad. Para el traslado de uno de los arrestados sí que llegó a tiempo un vehículo de la Policía Nacional.