Paro de transportistas: Los piquetes dejan a los bares de Cádiz sin decenas de miles de cajas de Coca-Cola y alcohol

Decenas de miles de cajas de botellines y latas de Coca-Cola, de otros refrescos de la misma multinacional y de alcohol permanecen inmovilizadas por los piquetes del paro de transportistas en las instalaciones de Occidental Distribuciones, en el polígono industrial de Pelagatos, en Chiclana, confirmó a este periódico una fuente de la firma gaditana.

Justo cuando está a punto de arrancar el fin de semana y dispararse, como es habitual, el consumo de combinados y refrescos en bares y restaurantes, la distribuidora gaditana lleva tres días sin poder repartir a sus clientes, hosteleros de la provincia de Cádiz, sobre todo de la Bahía y la Janda, debido a las amenazas e incluso a varios actos violentos.

"Repartimos con normalidad durante el lunes y el martes, pero a partir del miércoles, grupos de transportistas no dejan salir a los camiones, advirtiendo a los conductores de que no responden de lo que pueda pasar si lo hacen", explicó la misma fuente.

De hecho, a este periódico le consta que algunos camiones han sido golpeados con piedras u otros objetos contundentes cuando intentaban salir de las instalaciones de la distribuidora gaditana en el polígono chiclanero, un nodo principal en la zona de la red de comercialización de la multinacional, o ya fuera, pero cerca de ella. No obstante, no hay constancia por el momento de ninguna denuncia ni de que se haya identificado a alguno de los autores.

La situación es tal que la distribuidora ha optado por recomendar a sus clientes que se acerquen a sus almacenes con vehículo propio para recoger la mercancía, tan necesaria para hacer frente a la demanda del fin de semana. Pero no todos lo están haciendo precisamente por miedo a ataques de los piquetes.

"Yo pedí cuatro cajas el martes y el miércoles me avisaron de que el pedido que hice se retrasaría debido al paro de los transportistas y ayer jueves ya me comunicaron que no podría contar con él para el fin de semana, a no ser que feuse a recogerlo", relató a este periódico el encargado de un bar de la capital gaditana, donde como en tantos otros, buena parte de la caja mensual se hace los viernes y los sábados, los días de la semana que más venden. Otros hosteleros han referido a este periódico la misma secuencia.

Junto a la Coca-Cola y las botellas de ginebra, ron, wiski, licores y vinos en general también hay inmovilizadas miles de cajas de refrescos como el Aquarius, el Nestea y la tónica Bliss, entre otros que fabrica la multinacional.