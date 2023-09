El PSOE confirma que el Gobierno central estudia ya la posibilidad que las bicis circulen al menos por uno de los dos puentes de Cádiz

David de la Cruz, en nombre de Adelante Izquierda Gaditana, fue el primero político de la mañana que reiteró que no era bastante conseguir un carril bici para el puente de Carranza sino que esta conquista se debería hacer extensiva al segundo puente "para facilitar la conexión natural entre los campus universitarios de Cádiz y de Puerto Real", según el portavoz de AIG, que insistió en que "no se entiende que puedan salir los coches y las bicicletas no", sobre todo cuando les consta que el segundo puente está "preparado" ya que cuenta con una vía alternativa.

De la Cruz sacó a colación que puentes como el de San Francisco, "con características similares incluso de viento y ya con 80 años más de antigüedad tienen espacio para las bicicletas. No nos debemos conformar con el puente de Carranza, que se hará, sino que el tránsito de bicicletas sea posible por las dos vías de salida y entrada de la ciudad de Cádiz".

Fue ahí cuando la concejala del PSOE Natalia Álvarez dejó claro que el ministerio "está trabajando en los voladizos para poder establecer ese carril bici".

Aprovechó Álvarez para pedirle a Bruno García que no se quede esperando a que el Gobierno central actué ya que, él como alcalde, puede ir haciendo cosas, como, por ejemplo, "ver cómo conexionar eso con la trama urbana de la ciudad".

"Se tendrá que poner ya a trabajar en eso y decir cómo insertará ese carril bici en la trama urbana. Si habrá rotondas, pasos peatonales, etcétera", le inquirió Natalia Álvarez durante la celebración del Pleno ordinario que está teniendo lugar este último jueves del mes de septiembre.