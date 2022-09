Carril bici en el puente

El puente nuevo tiene una plataforma reservada que se hizo para un tranvía que nunca se hará o que, en el mejor de los casas, puede tardar de 10 a 20 años. Mientras tanto se podría usar como carril bici. No hay que gastar ni un solo euro, solo habilitarlo. Es verdad que en el sentido Puerto Real hay una rampa pronunciada, el que no pueda subirlo con la bicicleta que se baje y prosiga a pie. No entiendo ese despilfarro de dinero público y esa ineptitud para buscar soluciones.