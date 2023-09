El PP de Cádiz pide al Gobierno que las bicicletas puedan circular por el puente Carranza

El grupo municipal del PP ha anunciado que presentará en el Pleno de este próximo jueves una propuesta para instar al Gobierno estatal a habilitar la conexión ciclista entre Puerto Real y Cádiz a través del puente José León de Carranza.

Reclama el PP al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a que dé cumplimiento al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi 2012–2024) y a la Estrategia Estatal por la Bicicleta que ese Ministerio aprobó en junio de 2021. Y dentro de ese plan, se detienen los populares gaditanos en el objetivo de que se proyecte y ejecute en el Puente Carranza una conexión peatonal y ciclista entre los municipios de Puerto Real y Cádiz, recordando que esta conexión sería posible mediante la construcción de una plataforma voladiza.

De este modo, el PP se alinea con la reclamación de los ciclistas gaditanos, que el pasado domingo ya protagonizaban una bicifestación para reclamar esta conexión entre Cádiz y Puerto Real. “El peatón y el ciclista no tienen posibilidad alguna de circular entre Cádiz y Puerto Real, a pesar de que ambos municipios están separados por menos de un kilómetro y medio de distancia y conectados por dos grandes infraestructuras viarias, lo que no contribuye a la movilidad autónoma de las personas que no quieran utilizar un vehículo motorizado”, manifiesta el grupo popular.

Por eso, el grupo encabezado por el alcalde considera que la creación de una vía en el Puente Carranza “que garantice la conexión peatonal y ciclista entre Puerto Real y Cádiz se ha convertido ya en una necesidad”. “Se trata de una situación que se está prolongando en el tiempo, a pesar de que, ya desde este mismo Pleno, hemos aprobado por unanimidad otras propuestas en el mismo sentido en los últimos años”, añaden, al igual que señalan que “tampoco los requerimientos del Ayuntamiento de Puerto Real o la movilización ciudadana han obtenido sus frutos”.

“Dado que el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi 2012-2024) del Ministerio de Fomento ya propone como objetivo promover una movilidad sostenible, y que justamente en Puerto Real, en el ámbito de Matagorda–Río San Pedro, se localizan algunos de los principales generadores de movilidad de carácter metropolitano en la Bahía, con el campus universitario, el astillero o los polígonos industriales del Bajo de la Cabezuela y el Trocadero, parece lógico acometer ya la citada actuación”, reclaman los populares.

Del mismo modo, señalan con respecto a esta propuesta que la vía ciclista y peatonal entre los dos municipios “daría cumplimiento a la Estrategia Estatal por la Bicicleta, aprobada en junio de 2021 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. Y para ello, proponen esa construcción de una plataforma voladiza anexa, “mediante losas prefabricadas y una barrera antivandálica de metacrilato, que ya ha sido puesta en marcha en otras infraestructuras”, como “la solución técnica más viable” para ese viejo deseo de que los ciclistas puedan cruzar de Cádiz a Puerto Real y viceversa de manera directa por el puente José León de Carranza.