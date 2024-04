El PSOE de Cádiz insiste en que se redacte una ordenanza de nomenclator

El Partido Socialista de Cádiz ha mostrado su parecer tras el anuncio de modificación de los nombres de hasta 13 calles más en la ciudad, que se suman a las numerosas variaciones que durante sus ocho años de gobierno realizó el anterior alcalde, José María González Kichi. Y ante tantos cambios, que además suelen venir en numerosos bloques, ha recordado el PSOE que sigue a la espera de que se atienda su propuesta de redactar una ordenanza municipal de nomenclator.

"Desde el PSOE no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguir que se redacte la Ordenanza de Nomenclátor tal y como exige el acuerdo plenario alcanzado en octubre de 2020 a propuesta de nuestro grupo", ha trasladado Óscar Torres, que considera imprescindible "establecer un único procedimiento que garantice la auténtica participación, seguridad jurídica y, lo que es más importante, criterios objetivos para que la ciudadanía pueda entender los motivos de cada modificación".

"El nombre de una calle, plaza o plazuela no deja de ser una opción para perpetuar en la memoria colectiva de la ciudadanía aquello que se considera relevante, de ahí la importancia de tratarlo con el rigor que esta cuestión requiere", ha considerado el portavoz socialista, que no plantea crítica alguna sobre los cambios planteados por el PP, "sino a que el procedimiento no sea el adecuado".