El PSOE de Cádiz apoya a los vecinos de Marianista Cubillo contra la peatonalización de esta calle

Los vecinos de Marianista Cubillo continúan sumando apoyos contra la peatonalización de esta calle. La portavoz del grupo municipal del PSOE, Mara Rodríguez, y la concejala Rosa de la Flor se han reunido con la presidenta de la AVV San José Playas, María del Mar Fernández, y varios miembros de dicha entidad para tratar la posible peatonalización de la zona aledaña al instituto Drago, en concreto la calle Marianista Cubillo y el callejón del Blanco.

Mara Rodríguez ha coincidido con el colectivo vecinal en que existen alternativas para evitar la peatonalización y, a la vez, reducir la contaminación acústica de la zona, que molesta especialmente al centro de enseñanza y es la razón por la que desde el Consistorio se plantea la modificación de estas calles.

"Los vecinos plantean soluciones totalmente viables para evitar la peatonalización completa como puede ser dejar un único carril de circulación en la zona del instituto para ampliar la acera, instalar badenes que obliguen a reducir la velocidad o eliminar la circulación en ciertos intervalos de horas", ha explicado Rodríguez, añadiendo: "Pero Martín Vila continua sin dialogar y haciendo y deshaciendo a su antojo mientras que el alcalde no es capaz de pararle los pies y hacerle recapacitar para encontrar soluciones consensuadas".

Para Mara Rodríguez, los cambios en materia de movilidad son de vital importancia para el futuro de la ciudad, "pero cualquier modelo que se implante debe contar con el apoyo de todos los colectivos", ha subrayado la portavoz, lamentando que "Martín Vila no está dando soluciones a los vecinos sino imponiendo su criterio". Además, recuerda que desde la AVV San José Playas han advertido que la modificación propuesta no tiene en cuenta el aumento de tráfico que supondría en la calle Cielo, así como el incremento del parque automovilístico en la zona cuando termine la promoción de Los Chinchorros: "Son cientos de vecinos los afectados, cientos de vecinos a quienes hay que darles alternativas para que su día a día no se convierta en un problema por el simple hecho de querer sacar el coche de su garaje", ha incidido Rodríguez. Asimismo, resalta que "los vecinos han criticado el despilfarro del dinero público que supone peatonalizar esa calle en la que el Ayuntamiento ya ha invertido en poner resaltos y semáforos, para ahora cambiar de opinión y peatonalizarla".

"Insisto, el plan de movilidad de una ciudad determina en gran medida el proyecto de ciudad que queremos, que afecta a todos los sectores y al día a día de nuestros vecinos y vecinas, y antes de comenzar a implantar aparcamientos regulados o a peatonalizar ciertas zonas hay que garantizar la existencia de alternativas como bolsas de aparcamiento gratuitas o un sistema de transporte eficaz y adaptado a las necesidades de la ciudad; si no, es construir la casa por el tejado y a base de improvisación", ha señalado la portavoz.

"Desde el PSOE defendemos un modelo de ciudad que tienda a mejorar la movilidad, Cádiz tiene unas dimensiones y una climatología que, por supuesto, favorecen la implantación de políticas más amables con el medioambiente y el uso de medios de transporte alternativos a los vehículos propios pero, insisto, no puede ser a base de imponer criterios", ha aseverado Mara Rodríguez, quien destaca que "cada barrio, cada calle, cada plaza tiene sus peculiaridades y se debe estudiar caso a caso para encontrar la mejor solución posible".

En su opinión, "la forma de actuar de Martín Vila lo único que hace es pasar el problema de un lugar a otro: de la calle Marianista Cubillo a la calle Cielo. Un problema que se podrían evitar si el concejal de Urbanismo y Movilidad escuchase de verdad a los vecinos afectados y no solo acudiese a las reuniones para cubrir el expediente". Así, Mara Rodríguez se pregunta: "¿Dónde están los procesos participativos? Participar es dejar aportar, no cumplir con el trámite de que se envíen propuestas por escrito para luego meterlas en un cajón y hacer lo que tenías pensado sin moverte ni un ápice de la propuesta inicial", ha concluido la portavoz socialista.