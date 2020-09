El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha anunciado hoy que volverán a nombrar el estadio municipal como Estadio Carranza “cuando volvamos a gobernar respetaremos lo que quieren los gaditanos que, en la consulta montada por el Ayuntamiento, en redes y en todos los ámbitos, han dicho por activa y por pasiva que el estadio es el Estadio Carranza quiera Kichi lo que quiera”.

Juancho Ortiz ha lamentado “el sectarismo de Kichi y sus asesores, que no han creído nunca en la participación, que mintieron hasta la saciedad con aquella milonga de que todo lo que se hiciera en el Ayuntamiento se decidiría en asambleas de barrio. Es tan fácil como lo visto en esta farsa del nombre del estadio. Se abre consulta, si mis círculos ganan y ponen el nombre que yo les he dicho bien, y si la gente nos da un palo, tumbamos el proceso y punto. Ya está bien de tanta mentira y sobre todo tanto sectarismo”.

El concejal popular señaló para concluir que “cuando volvamos a San Juan de Dios el estadio se volverá a llamar Estadio Carranza que es lo que quiere la mayoría. Por lo tanto, ya puede hacer Kichi lo que quiera hacer con el nombre y ponerse a otras cosas, a ver cuándo empieza a hablar de las casas que prometió a todo el mundo y del trabajo que iba a dar a todos los que estaban fuera. Nosotros volveremos a cumplir con los cadistas y los gaditanos, como cuando se construyó el nuevo estadio, que todos los partidos, incluido por supuesto los anticapitalistas de Kichi, criticaron. Todos esos están ahora felicitando al equipo por jugar en primera, supongo que pensarían que iba a jugar en primera con el estadio que había. Unos lumbreras”.

Por otra parte, desde la Federación de Peñas Cadistas (FPC) quieren aclarar que “en ningún momento se han negado a que el estadio cambie de nombre, de hecho nuestra propuesta oficial siendo una de las más de 300, era que el estadio pase a llamarse Estadio Carranza como denominación singular, tras consulta al gabinete jurídico de aficiones unidas, dando por buena dicha denominación para el cumplimiento de la ley”.

Esta es la única opción que ha promovido, defendido y planteado la FPC, según aclara en una nota remitida a este periódico, “es la de Estadio Carranza, en base al cumplimiento de la ley de memoria histórica, y a lo decidido en la asamblea de peñas cadistas del año 2017”.

La Federación de entidades cadistas recuerdan que dentro la FPC se dan cita 75 peñas, entre las que “hay variedad de ideologías, y me tengo que remitir a lo publicado en la referida acta de 2017, donde yo ni siquiera formaba parte de esa junta directiva”, según indica el presidente de la FPC, Juan Antonio García, y ”prueba de ello es que me abstuve en la votación de las nuevas propuestas ya que no estaba respaldado por mis peñas en ninguna decisión nueva”.

Cabe recordar que este revuelo y oleada de reacciones, sobre todo a modo de comentarios a la noticia de Diario de Cádiz en su edición web, surge a raíz de que trascendiera el hecho de que la comisión creada al objeto de velar por el cambio de nombre del estadio municipal aprobara la propuesta del Ayuntamiento de que el futuro nombre que se le diera a este equipamiento deportivo no fuera ningún nombre propio. Con esto se consiguió que, de manera automática, quedara descartada la propuesta de que el estadio se siguiera llamando Ramón de Carranza o sólo Estadio Carranza, precisamente las dos opciones que recibieron más votos en la consulta realizada a través de internet.