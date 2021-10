Ortiz: “Es inaudito que Kichi no sepa que el PP entregó 2.111 viviendas en 20 años en Cádiz”

La respuesta del alcalde de Cádiz, José María González, al presidente de la Junta de Andalucía, sobre su reclamación de viviendas sociales en la ciudad, ha provocado, a su vez la reacción del PP local. González le recordó a Moreno Bonilla que la Junta dispone en Cádiz, “desde hace años, de una serie de parcelas, algunas de gran tamaño, donde podrían construirse ya estas viviendas sociales que ahora reclaman”. Y que en 2015, cuando llegaron al Gobierno municipal, “heredamos una ciudad donde no se construía vivienda pública desde 2009. Nosotros, ahora, vamos camino de las 148 viviendas sociales sólo desde el ámbito municipal. La Junta, lo único que ha hecho en vivienda pública es anunciar 60 en una década. Nosotros llevamos ya, de momento, 80”, añadió.

A esto, el presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha respondido que “tenemos muchos problemas en la ciudad, pero hay uno que es realmente preocupante, y es la actitud del alcalde respecto a la vivienda. Por muchas vueltas que le damos y por muchas propuestas que presentamos nos encontramos con un muro. Es algo inexplicable”.

Ortiz tacha de “inaudito que Kichi no sepa siquiera cuántas viviendas públicas se han construido en Cádiz en los últimos 20 años. Hoy hemos cogido el listado con fechas de entrega de las viviendas y se la hemos puesto en redes sociales para ver si se las aprende de una vez. Y esta semana se lo vamos a remitir a Alcaldía, porque hace dos días llegó a decir que con los 20 pisos que lleva entregados y lo que tiene proyectado –148 aproximadamente–, donde en todas participa la Junta con financiación, va a hacer más vivienda pública que el PP en 20 años”.

“En ese listado hay 2.111 viviendas públicas entregadas con sus fechas. No entendemos por qué no las encuentra. Va a tener que ir barrio por barrio tocando a los telefonillos y diciéndole a la gente que le conteste que viven un un piso que no existe. Es de locos”, añadió el concejal del PP.

“Igual de inaudito me parece que lleve más de seis años de alcalde y no se haya mirado el programa de vivienda que viene en el PGOU que está en vigor. Si lo hubiera hecho vería los solares que tiene Procasa donde hay vivienda publica contemplada. Está todo detallado por unidades de ejecución. Hay suelo en Cádiz para 1.900 viviendas públicas. Tiene solares de Procasa abandonados y se fija en la Junta justo cuando empieza Matadero, justo cuando el PP demuestra una vez más que se puede construir vivienda pública en Cádiz”.

Ortiz afirma que desde que Ignacio Romaní está al frente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) “ha promovido ya más vivienda que en los seis años de Kichi. Solo con las 60 de Matadero triplica lo hecho en estos años por Adelante Cádiz. Pero no es solo eso, la Junta está en todas y cada una de las promociones que no para de anunciar este hombre: desde Doctor Marañón hasta Botica, García de Sola, Santiago… en todas. Y encima tenemos que aguantar a diario un exabrupto difamando al PP”.

“Y el colmo de la desesperación es que ni se lea un papel –insiste el edil popular–¿Cómo puede hablar de las viviendas del Chalé de San Luis? ¿Nadie le ha dicho que allí no van viviendas, que las previstas en esa parcela se pasaron al triángulo de Puntales en el convenio Junta-Ayuntamiento de diciembre de 2014 que afectaba a Tiempo Libre, Plaza la Reina, la Martona, y hasta nueve enclaves donde estaba implicada la Junta? Es realmente peligroso tener a alguien al frente de la ciudad que no sabe ni dónde se pueden construir viviendas”.

"Entre el desconocimiento y la desvergüenza, el final del problema de vivienda en Cádiz se me antoja lejano", lamenta Ortiz. "Que venda un solar público que se encontró en la herencia de la que tanto reniega para hacer pisos de lujo y quiera dar lecciones al PP de vivienda social, es para que se lo haga mirar. Cuando hicimos el barrio de Astilleros pusimos más del 70% de vivienda pública. Vamos, que lo que están ahora diciendo en el Gobierno de la Nación de una reserva del 30% de vivienda pública en todas las promociones nosotros en Astilleros lo triplicamos. Y ahora viene Kichi, que no se entera ni donde está de pie, a darnos lecciones de vivienda pública”.