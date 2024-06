El Obispado de Cádiz prohíbe colaborar con grupos y asociaciones "no eclesiales"

El Obispado quiere poner cerco a esas entidades que no naciendo de la propia Iglesia adoptan sus formas y un funcionamiento similar. Quiere abrir una brecha con estas denominadas asociaciones civiles que realizan imágenes y celebran incluso cultos (especialmente procesiones). Y para ello, el vicario general ha enviado una circular a los sacerdotes y a las hermandades para prohibir cualquier relación con estas entidades.

"Las entidades eclesiásticas evitarán concederles cualquier préstamo de enseres litúrgicos o religiosos, la cesión de locales de culto u otros de su propiedad, así como de participar en las actividades que organicen", ha trasladado directamente el vicario general, Óscar González, tras detectar la diócesis que "se han creado grupos y asociaciones no eclesiales que, en su apariencia externa, pretenden remedar a las hermandades y cofradías legítimamente constituidas en el seno de la Iglesia".

Cabe recordar que en Cádiz capital un ejemplo claro de este tipo de entidades es la que organizó en septiembre del pasado año una procesión con una imagen que salió desde el Palacio de Congresos y que llevaba acompañamiento musical (a cargo de la banda de música Gailín, de Puerto Serrano); lo que ya en su momento provocó el pronunciamiento de la Delegación Diocesana de Hermandades instando a no ceder enseres ni prestar colaboración con estos actos "ajenos al culto católico".

La preocupación que muestra el Obispado es que la actividad de estos grupos "puede generar confusión en un sector de fieles". "Confusión que se ve acrecentada allí donde existe algún tipo de colaboración entre las entidades eclesiásticas (parroquias, conventos, hermandades y cofradías) y los citados grupos y asociaciones no eclesiales". De ahí que se haya instado a los colectivos que sí forman parte de la Iglesia a no colaborar ni interactuar con esas entidades civiles.

Tras este llamamiento, la Iglesia gaditana no cierra la puerta a este tipo de asociaciones, "la diócesis no se niega a entablar diálogo" con ellos, según traslada el vicario en su circular. Eso sí, siempre que estos colectivos "busquen sinceramente su inserción en la vida de la Iglesia, siempre y cuando acepten cumplir las disposiciones del Derecho Canónico y las normas diocesanas, y no se hayan situado obstinadamente en una actitud de desobediencia a la autoridad diocesana".