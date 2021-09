Miguel Ángel Tobías: "Si no vamos hacia un mundo más sostenible, estamos abocados al caos"

El Palacio de Congresos de Cádiz ha retomado su actividad tras varios meses siendo punto de vacunación contra la covid-19. Y lo ha hecho con el II Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, que se ha inaugurado este martes y se desarrollará hasta el jueves 23 de septiembre.

En su segunda edición, este congreso se ha convertido en "un espacio colaborativo y generador de valor, donde personas inquietas y con ganas de hacer cosas en beneficio de la sociedad aúnan sus conocimientos a favor del impulso de las nuevas generaciones, como parte activa y participativa en proyectos innovadores de gran impacto social", según recoge la web del evento.

Entre las conferencias de la primera jornada, destaca la pronunciada por Miguel Ángel Tobías, productor y realizador de cine y televisión, quien habló del proyecto Generación Sliving, el compromiso de ser personas sostenibles.

Tobías es el creador de la serie documental Españoles por el mundo, emitida por TVE. En la conferencia pronunciada en el Palacio de Congresos de Cádiz, contó que el objetivo de esta serie era recorrer el planeta para mostrar la actividad y costumbres de españoles que viven en el extranjero; pero sin pretenderlo, "inevitablemente" se fue fijando en las necesidades que hay en el mundo y pensó que en algún momento de su vida, tenía mostrarlas.

Así, se propuso hacer cada año un documental para llamar la atención sobre "cosas que mejorarán la vida de las personas", utilizando el medio audiovisual, "que es la herramienta más potente para cambiar el mundo", en opinión de Miguel Ángel Tobías, ya que los humanos "somos seres imitantes" y si se muestran acciones positivas y solidarias, se crea un "efecto multiplicador o efecto espejo".

De este modo, cuando sucedió el terremoto de Haití en 2010, rodó el documental Sueños de Haití, donde descubrió que un lugar que había sido destruido estaba lleno de emprendedores: los propios haitianos que tuvieron que reconstruir las ciudades y retomar su actividad. Este documental contribuyó a incrementar el apoyo internacional a la población haitiana y su autor comprendió que "efectivamente, es posible cambiar el mundo". Así, en los últimos 11 años ha filmado 11 proyectos sobre refugiados de Siria, mujeres y niños de la calle, entre otros.

Miguel Ángel Tobías contó que hace tres años decidió centrarse en la sostenibilidad. Analizó el peso de la industria cinematográfica "y vi que es altamente contaminante". Entonces, se planteó el reto de rodar la primera película sostenible del mundo y "con huella de carbono cero". Así nació El secreto de Ibosim, que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga y, según su autor, "tiene valor cinematográfico, pero es una herramienta para hablar de que hay que cuidar el planeta". También es una demostración de que es posible hacer una película sostenible, ya que, a pesar de ser una producción grande, durante el rodaje todos los vehículos que se utilizaron fueron eléctricos, la ropa de los actores era ecológica o de segunda mano y se eliminó el plástico todo lo posible; además, no se construyeron decorados, todo se rodó en escenarios naturales adaptando las escenas a los espacios y los actores no se desplazaron cada uno en sus vehículos personales, sino que iban todos juntos al rodaje.

Una producción así es más cara, pero a su favor, Miguel Ángel Tobías argumentó que "tenemos que entender que hay que ser sostenibles. No hay opción, no queda otro remedio porque si no, seremos una especie fracasada".

Tras rodar El secreto de Ibosim, pensó que había que involucrar a toda la sociedad para vivir de manera más sostenible y con ese propósito ha creado Generación Sliving. Según este productor y realizador de cine y televisión, con este proyecto quiere "generar un antes y un después en la conciencia y consciencia social en cuanto a sostenibilidad" de ciudadanos, instituciones públicas, empresas e instituciones académicas.

Con Generación Sliving, Tobías recorrerá España en un medio de locomoción sostenible "para contar historias de sostenibilidad". Adelantó que los protagonistas serán "personas anónimas que hacen cosas maravillosas y que merecen un reconocimiento", pero también rostros populares "que tienen un compromiso mostrable y demostrable", proyectos de instituciones -principalmente ayuntamientos- que están haciendo cosas para mejorar la vida de las personas y también de empresas. "Quiero mostrar historias que merecen ser contadas. Nosotros seremos altavoces de estas historias para crear un efecto espejo muy potente" en cuanto a sostenibilidad social, económica y medioambiental.

"Si no vamos hacia un mundo más verde y sostenible, estamos abocados al caos medioambiental, económico y social", concluyó.