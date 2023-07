Mariano García Guiral: un médico con esclerosis múltiple convertido en artista

Mariano García Guiral nos recibe con ilusión y humor desde el primer momento. Nacido en 1961 en Cádiz en el mismo antiguo Hotel Roma y del que fue propietario su abuelo, ha sido muchas cosas en lo que lleva de vida.

Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente hizo la especialidad de Anestesiología y reanimación en el Puerta de Hierro. Ha sido médico anestesista durante muchos años en diversos hospitales (entre ellos el Hospital San Carlos, en Jerez Asisa y en hospitales de Pascual como la clínica San Rafael de Cádiz) e incluso fue médico militar en la guerra de Bosnia y ha estado embarcado en el Príncipe de Asturias. Su núcleo familiar lo conforman su mujer Anabel y sus dos hijas Ana y Blanca, médicas todas también.

Hombre trabajador y férreo amante del deporte desde pequeño. De hecho, hasta formó parte de la Federación Española junior de vóleibol y el Real Madrid se fijó en sus habilidades. La pintura y la música son sus otras pasiones. Tanto que hoy en día sorprende con sus acuarelas, cada vez más conocidas. Así es como ha llegado a su primera exposición, de la que se siente tremendamente orgulloso: Un recuerdo de Cádiz en Chiclana. Más concretamente en el Hotel Hipotels del Novo Sancti Petri.

Mariano tiene una peculiaridad y por la que sus pinturas resultan todavía más increíbles si cabe y es que desde el 2005 le diagnosticaron Esclerosis Múltiple. A pesar de eso hasta febrero del 2015 él estuvo trabajando. De hecho, nunca se dio de baja, hasta que ya no pudo más. "Eso es una psicología de la esclerosis, que es que yo quería esconder lo que tenía para que la gente no se diera cuenta. Además, yo estaba trabajando y a mí me lo permitía el trabajo porque yo no me movía por todo el hospital, era una persona que estaba siempre en quirófano, siempre”, recuerda.

Cuando le preguntamos por los comienzos de la enfermedad, esta se presentó haciendo deporte un día con un tropiezo al que intentó no echarle cuenta. “Pero a los 4-5 meses caí al suelo, me tropecé y caí al suelo, pero yo seguí haciendo deporte y eso y estaba normal. Estaba normal pero mi mujer que es médico también me vio que estaba agobiado cuando salía a correr y me dijo por qué no vamos a que te vea un neurólogo”.

Una vez que le dieron el diagnóstico, le proporcionaron el tratamiento y mandaron rehabilitación “pero a mí la rehabilitación me dejaba hecho polvo y yo veía que no hacía efecto". Por eso decidió reinventarse y coger de nuevo algo que llevaba toda su vida practicando ocasionalmente, de manera muy amateur, pero que nunca había tenido tiempo de perfeccionar: la pintura. Más en concreto la acuarela.

Actualmente, Mariano, a pesar de tener que movilizarse en una silla y de tener su mano dominante inutilizada, nos deja maravillados con su actitud y su modestia. “A mí siempre me ha gustado la pintura, yo he pintado en mi casa en Madrid y yo tengo muchos cuadros en casa de mi madre que no valen nada, pero es que yo no tenia tiempo para pintar, yo no tenía tiempo y ahora me pasa todo lo contrario”, reconoce.

Y prosigue: “estoy todo el día pintando, me levanto a las siete de la mañana y me pongo a pintar porque es que para mí la pintura es una terapia. A mí me relaja muchísimo. Era ambidiestro (zurdo para las cosas que requerían precisión). Como te dije esta mano izquierda era con la que escribía, ahora ya tengo la mano derecha”.

Definitivamente, Mariano es todo un ejemplo sobre cómo utilizar los recursos que uno posee y cómo ser productivo. Hoy por hoy, Mariano pinta por las mañanas. “Dije bueno yo me voy a pintar todos los días un cuadro” (aunque los más complicados le requieren algo más de tiempo). Después, se pasa las tardes aprendiendo cómo perfeccionar la técnica, viendo lecciones en Youtube principalmente de los mejores acuarelistas del mundo.

Cuando es preguntado sobre si regala los cuadros, responde divertido: “¿Cómo que si voy dando? ¡No te puedes ni imaginar!”. La mitad de las casas del Novo, donde veraneaba, están llenas con sus cuadros. Ejemplares que él ha ido desinteresadamente regalando a personas a las que les gustaba su arte. “Al principio tardaba 72 horas en terminar el cuadro, ahora hago los cuadros en una mañana. Esta mañana yo ya me he acabado uno”.

Para él lo importante además de la paz que le da el pintar es que a la gente le guste y está asombrado e ilusionado con el éxito que está teniendo su página de Instagram @marianogarciaguiral, que fue montada inicialmente por su hija menor Blanca y en la que cuelga fotos de sus pinturas en exclusividad.

“La página esta de Instagram eso no te puedes imaginar, eso es constante y más que eso son los comentarios ya no solo de España sino de todo el mundo”.

Su casa está decorada (gracias a su mujer que es amante de la decoración) con sus obras y en ella tiene un total de más de 550 piezas guardadas y aún así nos sorprende mucho diciendo que se emocionó cuando vio sus obras expuestas en Chiclana o cuando le compran alguna.

Lo que más pinta son calles o plazas de Cádiz ya que “Cádiz tiene un potencial bestial y además si ya le metes tú algunos detalles, le metes a lo mejor gente o algo así...”, alguna que otra mujer pero sobre todo tiene piezas con motivos marineros “hay una cosa que es importantísima para mí que es el mar, el mar. Por ejemplo el agua , las olas, los faros, los barcos… a mi eso me encanta” que según nos cuenta su mujer puede que le venga de su tiempo embarcado en el portaaviones Príncipe Asturias.

Lo cierto es que es un pintor excelente e incluso innovador ya que incorpora muchas veces en sus obras hasta café diluido en agua: “yo tomo café y digo voy a meterle un poquito de café a ver que tal”.

Por último, cuando le preguntamos si tiene algún consejo o mensaje para aquellas personas que se encuentren en su posición y tengan esclerosis múltiple, no duda en responder: "Soy de la opinión de que la fuerza está en la cabeza. Si tienes una enfermedad mental. pues se te va y no eres tú. Pero si tienes fuerza en la cabeza, puedes al final, si quieres y si tienes ánimo. Eso también es fundamental, lo de tener ánimo”.