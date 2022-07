Lorena Garrón: "No podemos consentir que se cuestione el trabajo de la Fundación de la Mujer en violencia de género"

Lorena Garrón, ha explicado que la Fundación Municipal de la Mujer “está dando respuesta al conjunto de colectivos de mujeres” y que un ejemplo más de todo ello se encuentra en el proceso de transformación en cuanto a su participación tanto dentro como fuera del marco del Consejo de la Mujer. Con respecto a las críticas a su gestión realizadas por la mayoría de los colectivos que integran el Consejo Local de la Mujer, la concejala delegada de Feminismos y LGTBIQ+,, ha explicado que la Fundación Municipal de la Mujer “está dando respuesta al conjunto de colectivos de mujeres” y que un ejemplo más de todo ello se encuentra en el proceso de transformación en cuanto a su participación tanto dentro como fuera del marco del Consejo de la Mujer.

fortaleciendo los vínculos del tejido asociativo feminista de la ciudad con la Fundación de la Mujer y generando nuevas fórmulas de relación que ya está dando sus frutos con nuevas propuestas como las que hemos dado a conocer hoy”, ha explicado Garrón. Fruto de este proceso son los acuerdos que se han reflejado en la jornada de trabajo de este martes en la que precisamente han participado tanto asociaciones pertenecientes a este consejo como de fuera del mismo. “Estamoscon la Fundación de la Mujer y generando nuevas fórmulas de relación que ya está dando sus frutos con nuevas propuestas como las que hemos dado a conocer hoy”, ha explicado Garrón.

Este impulso transformador también se ha hecho notar desde hace varios años a través de la oferta formativa de la Fundación de la Mujer, “sobre la que se están ofreciendo más alternativas que nunca en todos los ámbitos y para todos los sectores”, ha apuntado. “Ahora mismo se está trabajando tanto en centros de estudio como en centros juveniles o centros de mayores y en la propia Fundación de la Mujer, en ámbitos tan necesarios como la coeducación, la violencia de género o la perspectiva de género”, ha añadido.

Igualmente Garrón se ha referido al incremento en las convocatorias y subvenciones en este año 2022 y ha señalado además el profundo trabajo en sensibilización que se está realizando en la base, tanto en la infancia como en la adolescencia, fruto de programas como el de la ludoteca o el concurso de murales feministas en centros educativos, así como campañas de concienciación que trabajan en la creación de una sociedad feminsita e igualitaria o la campaña desarrollada durante el Carnaval. También ha detallado la mejora de programas clave como el de conciliación, “con el que estamos dando un vuelco a las políticas de la ciudad, tal como lo demuestra el programa de canguros municipales está a punto de salir”.

Por otra parte, en lo referente al ámbito de la violencia de género, la concejala ha querido responder a las declaraciones realizadas este miércoles. “La labor en materia de violencia de género es una de las prioridades de la Fundación en la que estamos absolutamente volcados y no podemos consentir que se cuestione el trabajo que venimos desarrollando en ella”, ha aclarado.

“Estamos muy satisfechas de la atención que ofrece el equipo interdisciplinar tanto en Puerta Tierra como en el Casco Histórico, una novedad importantísima en nuestras acciones, así como de la ampliación del Servicio de Emergencia donde hemos incluido a una psicóloga centrada en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género”, ha señalado. Además, en lo referente al Centro de Información de la Mujer (CIM) que se encuentra dotado de una abogada y una psicóloga “se está trabajando ya en la incorporación del trabajador o trabajadora social”, ha aclarado.

En cuanto a la ausencia de la gerente por motivo de baja, Garrón ha insistido de nuevo en que se trata de una situación temporal, “y a la que todo trabajador o trabajadora tiene derecho y cuya ausencia no deja descabezada a la Fundación de la Mujer. Los y las profesionales de la misma siguen trabajando con total y absoluta rigurosidad”, ha añadido. Por último la concejala insta a esta portavoz a que no se arrogue la palabra de todo el colectivo en sus declaraciones. “Que no hable en nombre de otras, que no suplante sus puntos de vista, es una falta de respeto al resto de las entidades y al tejido asociativo feminista de toda la ciudad, que quiere trabajar unido por un objetivo común”, ha señalado al respecto.