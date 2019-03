“No podemos estar a favor de reducir la ayuda a domicilio”

El grupo municipal popular mostró ayer su sorpresa por el hecho de que el equipo de gobierno lleve al pleno de hoy la aprobación de un Plan contra la LGTBIfobia “que está sujeto a una disminución de más de cien mil euros de la partida de ayuda a domicilio”, según trasladaron a este periódico.

“Estamos a favor de un plan contra la homofobia pero no podemos estar a favor de reducir la ayuda a domicilio”, trasladó el candidato a la Alcaldía y actual concejal de la oposición, Juancho Ortiz. “La realidad no la marcan las declaraciones rimbombantes ni los golpes de pecho del alcalde. La realidad la marca el hecho de que en la última liquidación que hemos conocido dejaron de gastar doce millones de euros y ahora no tienen dinero para el plan contra la homofobia. Lo van a coger de la ayuda a domicilio, algo que dice muy poco de las prioridades de este equipo de gobierno y sobre todo del desastre en la gestión de los servicios sociales que dura ya cuatro años. No entendemos que haya 400.000 euros para poner 120 bebederos y para esto haya que quitarle 100 mil a las familias gaditanas” dijo Ortiz.