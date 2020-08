Kichi: “Vamos a luchar para que el Gobierno nos dé los 13 millones que corresponderían a Cádiz para luchar contra el coronavirus”

El alcalde de Cádiz, José María González, ha afirmado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz va a “luchar” para que el Gobierno central conceda a la ciudad los 13 millones de euros que, por población, le corresponderían a Cádiz en el programa de ayudas cifrada en 5.000 millones de euros que va a liberar a los municipios.

En la actualidad, el Gobierno no tiene la intención de repartir esos fondos entre los ayuntamientos que no cuenten con un remanente positivo de tesorería, como es el caso del ayuntamiento gaditano. González ha mantenido este viernes una videoconferencia con diferentes alcaldes de distintos partido para tratar el asunto, con el objetivo suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana que recoge el acuerdo económico de Hacienda y la FEMP para la acción local ante la crisis de la COVID-19. El regidor insiste en que la ciudad “no debe ser penalizada por la pésima gestión de las arcas municipales que hizo el gobierno de Teófila Martínez y de la que, poco a poco, el Ayuntamiento de Cádiz se va recuperando”. “Pensamos que los gaditanos no tienen culpa de esa gestión, y que si los fondos que libera el Gobierno son para la lucha contra el coronavirus, los gaditanos deben recibirlos como los demás al igual que han contribuido con sus impuestos a todos los esfuerzos que, para luchar contra el coronavirus, se están haciendo desde el Gobierno”, añade.

En este punto, detalla que “serían 13 millones de euros los que nos dejaría de dar el Gobierno al excluirnos de este programa de ayudas, y por supuesto que desde el Equipo de Gobierno vamos a luchar para que ese dinero se quede donde corresponde, en Cádiz, y que se refuercen en la ciudad políticas para combatir la Covid-19”.

Al hilo, expone que la ciudad “necesita” de esos fondos “para contener la crisis económica que se nos avecina de forma inminente”. “Que los ayuntamientos estamos infrafinanciados es una realidad ya conocida por todo el mundo, pero ahora esta decisión del Gobierno central supone un duro golpe que divide al municipalismo y deja a municipios como el nuestro abandonados a la hora de realizar las inversiones públicas que economía gaditana va a necesitar en estos momentos más que nunca”, apunta, incidiendo en que el Equipo de Gobierno “no ha parado de sanear las cuentas municipales que estaban en la ruina por los mamotretos y el autobombo”.

“Lo que no puede ser es que ahora, justo ahora, se penalice a Cádiz por esa situación heredada que ya va mejorando. Es injusto que nos nieguen esta oportunidad”, señala el alcalde de Cádiz, que recalca que seguirá trabajando en la unión articulada con alcaldes de otras ciudades españolas para sumar fuerzas en esta reivindicación al Gobierno.