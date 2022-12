Kichi sobre el contrato de limpieza: "El proceso ha sido inmaculado"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha sacado pecho este miércoles del procedimiento seguido por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de limpieza y recogida de basuras de la ciudad. Pese a los recursos presentados durante la licitación y a los pronunciamientos del Tribunal de Contratación Pública, Kichi ha avalado el trabajo "serio, ágil y riguroso" de los técnicos municipales. "El proceso ha sido inmaculado", ha afirmado el alcalde tras firmar el nuevo contrato con Valoriza.

Ya en anteriores ocasiones el alcalde y miembros de su equipo de gobierno han sido críticos con los factores externos que han ido condicionando el procedimiento administrativo de adjudicación del contrato. Y en este caso ha insistido en ese posicionamiento, asegurando que el proceso no ha sido fácil "o no nos lo han puesto fácil", intentándose en ocasiones "ganar en vía administrativa o jurídica lo que no se ha conseguido en otras instancias" (en referencia a los recursos que se han ido presentado a lo largo del procedimiento).

"La responsabilidad no ha estado en los servicios municipales", ha asegurado el alcalde, que de hecho ha destacado el trabajo realizado por los técnicos respecto a la elaboración de informes o en su "capacidad de respuesta a los requerimientos que ha ido trasladando el Tribunal de Recursos de la Diputación". "Hemos hecho todo lo que podíamos hacer y cuando podíamos hacerlo", ha recalcado.

Tan seguro está Kichi del buen hacer del Ayuntamiento en esta tramitación del nuevo contrato de limpieza, que se ha mostrado bastante tranquilo con respecto a los futuros pronunciamientos que pueda lanzar el TSJA, que tiene aún pendiente de resolver hasta tres recursos presentados contra el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza. "No me preocupa, tendrán el camino que tiene que tener porque el proceso ha sido inmaculado", ha aseverado el alcalde, que prácticamente da por zanjada cualquier posibilidad de nuevo contratiempo jurídico respecto al nuevo servicio ya firmado con Valoriza.