Kichi quiere comprometer a Horeca a que contrate camareros en Cádiz previa formación municipal gratis

El Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz elevará este viernes a Pleno una propuesta para instar a la patronal de hostelería de Cádiz (Horeca) a "aceptar el ofrecimiento municipal de formación específica y gratuita para el personal de hostelería a la medida de los perfiles, capacidades y competencias que requiera la patronal, siempre y cuando exista por parte de ésta un compromiso de contratación bajo unas condiciones laborales dignas y ajustadas, como mínimo, al convenio colectivo del sector", informa el ejecutivo municipal a través de un comunicado.

"Cabe recordar que Horeca ha expresado recientemente su intención de articular herramientas para atraer a personal de las escuelas de hostelería de Marruecos para suplir una supuesta carencia de mano de obra en el sector, fundamentalmente en época estival, que es cuando la ciudad y la provincia reciben mayor número de visitantes", añaden.

Por un lado, el Equipo de Gobierno ha criticado los “tintes racistas” de las declaraciones de la patronal al señalar que “la precariedad establecida en parte del sector hostelero y que provoca que cada vez menos gente acceda a someterse a ella es buena y atractiva para trabajadores africanos” poniendo como modelo, además, el de la agricultura intensiva de Huelva o Almería y que está caracterizado por “la sobreexplotación laboral de personas migrantes”.

Pero además, el Gobierno local señala que “los datos de empleo de la ciudad rebaten esa supuesta falta de personal para trabajar en la ciudad”, ya que, de hecho, “en Cádiz no se ha bajado el suelo de las 11.000 personas desempleadas en los últimos 20 años”. No obstante, atendiendo a esa supuesta carencia de personal para trabajar en establecimientos de hostelería manifestada por Horeca, "el Ayuntamiento ha reiterado nuevamente un ofrecimiento municipal a la patronal que une formación y empleo, pese a que las políticas activas de empleo no son competencia de los ayuntamientos".

En este sentido, Adelante Cádiz propone al Pleno instar a Horeca a aceptar el ofrecimiento de formación y que participe en cuantas acciones contribuyan a la inserción laboral de puestos a cubrir en el sector de la hostelería. Asimismo, pedirá a la Junta de Andalucía que, en el marco de las competencias, refuerce la apuesta del Ayuntamiento por la formación en hostelería ligada a compromisos de contratación bajo unas condiciones laborales dignas y ajustadas al convenio colectivo del sector. Y, por último, requerirá a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a la Dirección General de Migraciones que expliquen públicamente los detalles del plan para traer trabajadores formados en escuelas de hostelería de Marruecos que se está trabajando con Horeca.

Jornadas de atención e intervención socio-sanitaria

Además, el Equipo de Gobierno llevará otra propuesta al Pleno instando a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz a promover y colaborar con el Ayuntamiento en la organización y celebración de unas jornadas de atención e intervención socio-sanitaria en la ciudad.

Al respecto, ha recordado que desde el Plan Local de Salud, que está enmarcado en la Red Local de Acción en Salud de la propia Junta de Andalucía, el Ayuntamiento lleva desde 2001 ofreciéndose a realizar unas jornadas en la ciudad dirigidas al ámbito sanitario y social que sirvan para profundizar en el objetivo de ampliar el conocimiento y la coordinación entre ambos sistemas para mejorar una intervención comunitaria y preventiva del conjunto de la población, así como la asistencia a determinados grupos de población que precisan la atención social y sanitaria de manera simultánea.

El Equipo de Gobierno considera “incomprensible” la “negativa y falta de interés” de la Junta a realizar dicho encuentro, máxime teniendo en cuenta que el ofrecimiento ha sido para que la organización y la ejecución del mismo fuera desde el primer momento de la mano de ambas administraciones. Hay que tener en cuenta que “sin el refrendo y el apoyo del SAS no se puede llevar a cabo un trabajo que es conjunto y que afecta e implica a los y las trabajadoras de ambos sectores”.

Sobre este asunto, ha añadido que el Ayuntamiento puede entender el estado de “saturación” del SAS y el “desbordamiento que padece el personal sanitario de la pública”, si bien el Equipo de Gobierno considera que, como indica la propia Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, el acercamiento de los servicios sanitarios y sociales conllevan “una mayor eficacia y un mejor aprovechamiento de los recursos, lo que a medio y a corto plazo beneficia a los y las profesionales y, lo más importante, mejora la salud y propicia mayor y mejor calidad de vida a la ciudadanía”.

Derecho al voto de los extranjeros

La tercera propuesta que Adelante Cádiz elevará el viernes a Pleno hace referencia al derecho al voto de las personas extranjeras, en línea con el trabajo que vienen realizando desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y otros colectivos y entidades sociales para el reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea y que residen en España.

En este sentido, plantea la adopción de una serie de acuerdos para que el Gobierno de España ponga en marcha los mecanismos políticos y jurídicos necesarios para, por un lado, suprimir los trámites burocráticos para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales a todos los residentes extranjeros, ampliar el reconocimiento al sufragio pasivo y optar por la vía legal, y no la de los tratados internacionales, para dar acceso al derecho de sufragio de las personas extranjeras residentes. Asuntos estos para los que, según ha señalado, no es necesario modificar la Constitución, dado que está todo contemplado en el artículo 13.2.

Igualmente, plantea la posibilidad de modificar la Constitución para adaptarla a los nuevos retos y necesidades de la sociedad española, suprimiendo la exigencia de reciprocidad en el conocimiento del derecho de sufragio de los residentes extranjeros y permitir también su participación en comicios autonómicos y nacionales. Por último, propone impulsar, en el seno de la Unión Europea, una reforma del Tratado de Lisboa para incluir dentro del concepto de ciudadanía europea a los residentes extracomunitarios que viven en Estados miembros de la UE, lo que les otorgaría, entre otros, el derecho de participación en las elecciones al Parlamento de la UE.