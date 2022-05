Kichi pide a la Policía Local "que no use el Carnaval como rehén" de sus protestas

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha lanzado este lunes un mensaje de confianza -o un toque de atención- ante las futuras movilizaciones de la Policía Local. A preguntas de periodistas durante la inauguración de una exposición carnavalesca, Kichi se ha mostrado confiado en que el conflicto policial desatado hace unos días no tenga repercusión en la normal celebración del Carnaval de la calle que arranca este viernes con la celebración de la final del concurso del Falla.

En esta línea, el alcalde ha pedido a los funcionarios de la Policía Local el favor de que "no se use el Carnaval como rehén de presiones que son legítimas pero que tienen que estar dentro del marco de la negociación y no de secuestrar el Carnaval o cualquier otro evento".

Esta afirmación llega días después de que la Policía Local celebrara una asamblea a la que acudió más de un centenar de trabajadores y en la que se acordó por unanimidad retomar las movilizaciones y protestas que cesaron a finales del pasado año; y de hacerlo además sin ningún tipo de calendario y sin previsión, sino utilizando la vía de la sorpresa, como anunció el sindicato mayoritario UPLBA.

"No es la primera vez que coincide un conflicto policial con el Carnaval", ha asegurado Kichi, que en esta línea recordaba que hace años, "cuando yo era chirigotero o comparsista, no recuerdo muy bien", vivía el Ayuntamiento y la Policía un tenso enfrentamiento pese al cual en ese Carnaval "no pasó absolutamente nada". Como espera el alcalde que ocurra este año.

Respecto al conflicto laboral que ha propiciado este anuncio de nuevas movilizaciones y protestas por parte de la Policía Local, el alcalde ha vuelto a defender este lunes que desde el gobierno municipal "hemos generado un marco de diálogo, de encuentro y de acercamiento" entre los sindicatos para intentar encontrar esa propuesta hasta ahora imposible de acuerdo para el nuevo convenio regulador de las condiciones laborales de la plantilla.